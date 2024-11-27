Российские морпехи захватили блиндажи ВСУ в Курской области

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Морпехи ВС РФ уничтожили бойцов ВСУ под Курском
Морпехи ВС РФ уничтожили бойцов ВСУ под Курском Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Российские морпехи Черноморского флота группировки «Север» успешно захватили блиндажи и уничтожили бронетехнику и боевиков ВСУ на курском направлении. Об этом сообщило Минобороны России.

«Военнослужащие бригады морской пехоты Черноморского флота группировки войск „Север“ захватили блиндажи ВСУ вблизи населенных пунктов в приграничном районе Курской области... Благодаря непрерывному наблюдению за действиями ВСУ с помощью БПЛА ... удалось в кратчайшие сроки обнаружить основные узлы сопротивления и выбить противника из оборудованных и замаскированных боевиками ВСУ блиндажей», — написали в telegram-канале ведомства.

Подразделения группировки «Север» продолжают движение за штурмовыми группами и закрепляются на освобожденных территориях в приграничном районе Курской области. Кроме того, в Минобороны уточнили, что морпехи, вернувшиеся с линии фронта, проходят интенсивные занятия по огневой и инженерной подготовке, что включает тактическую стрельбу и минно-взрывное дело, а также координацию действий в составе групп.

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Российские морпехи Черноморского флота группировки «Север» успешно захватили блиндажи и уничтожили бронетехнику и боевиков ВСУ на курском направлении. Об этом сообщило Минобороны России. «Военнослужащие бригады морской пехоты Черноморского флота группировки войск „Север“ захватили блиндажи ВСУ вблизи населенных пунктов в приграничном районе Курской области... Благодаря непрерывному наблюдению за действиями ВСУ с помощью БПЛА ... удалось в кратчайшие сроки обнаружить основные узлы сопротивления и выбить противника из оборудованных и замаскированных боевиками ВСУ блиндажей», — написали в telegram-канале ведомства. Подразделения группировки «Север» продолжают движение за штурмовыми группами и закрепляются на освобожденных территориях в приграничном районе Курской области. Кроме того, в Минобороны уточнили, что морпехи, вернувшиеся с линии фронта, проходят интенсивные занятия по огневой и инженерной подготовке, что включает тактическую стрельбу и минно-взрывное дело, а также координацию действий в составе групп.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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