Российские морпехи захватили блиндажи ВСУ в Курской области

Российские морпехи Черноморского флота группировки «Север» успешно захватили блиндажи и уничтожили бронетехнику и боевиков ВСУ на курском направлении. Об этом сообщило Минобороны России.
«Военнослужащие бригады морской пехоты Черноморского флота группировки войск „Север“ захватили блиндажи ВСУ вблизи населенных пунктов в приграничном районе Курской области... Благодаря непрерывному наблюдению за действиями ВСУ с помощью БПЛА ... удалось в кратчайшие сроки обнаружить основные узлы сопротивления и выбить противника из оборудованных и замаскированных боевиками ВСУ блиндажей», — написали в telegram-канале ведомства.
Подразделения группировки «Север» продолжают движение за штурмовыми группами и закрепляются на освобожденных территориях в приграничном районе Курской области. Кроме того, в Минобороны уточнили, что морпехи, вернувшиеся с линии фронта, проходят интенсивные занятия по огневой и инженерной подготовке, что включает тактическую стрельбу и минно-взрывное дело, а также координацию действий в составе групп.
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