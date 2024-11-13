13 ноября 2024

В Тюмени наказали арендаторов АЗС, на которой произошел хлопок газа

В Тюмени оштрафовали арендаторов АЗС, на которой произошел хлопок газа
© Служба новостей «URA.RU»
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Компанию «Стар — Ойл» оштрафовали на 550 000 рублей
Компанию «Стар — Ойл» оштрафовали на 550 000 рублей Фото:

В Тюмени на 550 000 рублей оштрафовали арендаторов АЗС, на которой в июле 2024 года произошел хлопок газа. Об этом сообщает telegram-канал регионального управления прокуратуры. По данным URA.RU, речь идет о компании «Стар — Ойл», которая незаконно топливом на указанной автозаправочной станции.

«Установлено, что юридическим лицом, осуществляющим эксплуатацию газовой заправочной станции в Тюмени, допущены грубые нарушения требований промышленной безопасности. Прокуратура округа возбудила в отношении организации дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ. По постановлению прокуратуры организация оштрафована на 550 000 рублей за нарушения при эксплуатации газовой заправочной станции», — указано в публикации прокуратуры Тюменской области.

Там добавили, что АЗС не была зарегистрирована в госреестре опасных производственных объектов, а у компании, которая управляла заправкой, отсутствовала лицензия. По данным URA.RU, речь идет об организации «Стар — Ойл», которая арендовала автозаправочную станцию у ООО «Кондор — 2». Однако по истечению сроков договора аренды отказалась возвращать объект владельцу и продолжила торговать там бензином, не имея на это никаких разрешительных документов. 

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В Тюмени на 550 000 рублей оштрафовали арендаторов АЗС, на которой в июле 2024 года произошел хлопок газа. Об этом сообщает telegram-канал регионального управления прокуратуры. По данным URA.RU, речь идет о компании «Стар — Ойл», которая незаконно топливом на указанной автозаправочной станции. «Установлено, что юридическим лицом, осуществляющим эксплуатацию газовой заправочной станции в Тюмени, допущены грубые нарушения требований промышленной безопасности. Прокуратура округа возбудила в отношении организации дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ. По постановлению прокуратуры организация оштрафована на 550 000 рублей за нарушения при эксплуатации газовой заправочной станции», — указано в публикации прокуратуры Тюменской области. Там добавили, что АЗС не была зарегистрирована в госреестре опасных производственных объектов, а у компании, которая управляла заправкой, отсутствовала лицензия. По данным URA.RU, речь идет об организации «Стар — Ойл», которая арендовала автозаправочную станцию у ООО «Кондор — 2». Однако по истечению сроков договора аренды отказалась возвращать объект владельцу и продолжила торговать там бензином, не имея на это никаких разрешительных документов. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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