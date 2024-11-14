К новой викторине «Опорный край» допустили только избранных свердловчанок: список призов

К новой викторине «Опорный край» допустили только избранных свердловчанок

14 ноября 2024 в 14:35 Размер текста - 17 +

Победительниц ждут ценные призы (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В новом этапе викторины «Опорный край» (предыдущий проходил в марте в Свердловской области) смогут принять участие лишь женщины, имеющие не менее пяти детей и поощренные особым знаком отличия. Сколько таких мам и какие их ждут подарки, URA.RU раскрыл источник в региональной власти. «В викторине будет 6,5 тысяч участниц. Это женщины, у которых есть пять и более детей, и которые отмечены знаком отличия Свердловской области „Материнская доблесть“ I, II и III степени. Еще одно важное условие — эти мамы должны были участвовать в викторине „Опорный край“ весной этого года», — объяснил собеседник агентства. Призы, подготовленные для будущих участниц, такие же как в марте, только в другом количестве. Это две квартиры, от двух до пяти автомобилей «Москвич 3» (точной цифры на данный момент нет), мотоциклы «Урал» (предположительно, тоже два), 500 смартфонов Xiaomi Redmi 13С. Также каждая участница получит сертификат на тысячу рублей в продуктовый магазин. Как и весной, победительниц выберут случайным образом с помощью специальной программы. Розыгрыш состоится 24 ноября в ККТ «Космос» и будет транслироваться онлайн. Более подробно о правилах викторины для многодетных мам, — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В новом этапе викторины «Опорный край» (предыдущий проходил в марте в Свердловской области) смогут принять участие лишь женщины, имеющие не менее пяти детей и поощренные особым знаком отличия. Сколько таких мам и какие их ждут подарки, URA.RU раскрыл источник в региональной власти. «В викторине будет 6,5 тысяч участниц. Это женщины, у которых есть пять и более детей, и которые отмечены знаком отличия Свердловской области „Материнская доблесть“ I, II и III степени. Еще одно важное условие — эти мамы должны были участвовать в викторине „Опорный край“ весной этого года», — объяснил собеседник агентства. Призы, подготовленные для будущих участниц, такие же как в марте, только в другом количестве. Это две квартиры, от двух до пяти автомобилей «Москвич 3» (точной цифры на данный момент нет), мотоциклы «Урал» (предположительно, тоже два), 500 смартфонов Xiaomi Redmi 13С. Также каждая участница получит сертификат на тысячу рублей в продуктовый магазин. Как и весной, победительниц выберут случайным образом с помощью специальной программы. Розыгрыш состоится 24 ноября в ККТ «Космос» и будет транслироваться онлайн. Более подробно о правилах викторины для многодетных мам, — в материале URA.RU.