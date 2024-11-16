В Екатеринбурге полиция за несколько часов до начала тусовки от Techno Room на территории Хлебозавода №6 на улице 8 Марта, 203, запретила проводить мероприятие, сообщили организаторы. Ранее территорию завода превратили в креативный кластер.
«Друзья, с величайшим сожалением сообщаем вам о том, что сегодня наша с вами встреча не состоится. МВД два часа назад запретило нам проводить мероприятие по ряду основательных причин. Поэтому мы переносим мероприятие на одну, две недели», — написали организаторы в telegram-канале комьюнити.
Все купленные на тусовку билеты сохраняют свою силу. Новую дату проведения костюмированного рейва обещают назвать уже 19 ноября.
Обновлено 17 ноября 00:16: «Организаторы нарушили порядок уведомления о проведении массового мероприятия, предусмотренный законодательством», — сообщили URA.RU в пресс-группе полиции Екатеринбурга. Силовики предложили перенести дату проведения мероприятия и устранить нарушения.
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