Полиция сорвала тусовку на закрытом хлебозаводе в Екатеринбурге. Видео

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Вечеринку перенесли за несколько часов до начала (архивное фото)
Вечеринку перенесли за несколько часов до начала (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге полиция за несколько часов до начала тусовки от Techno Room на территории Хлебозавода №6 на улице 8 Марта, 203, запретила проводить мероприятие, сообщили организаторы. Ранее территорию завода превратили в креативный кластер.

«Друзья, с величайшим сожалением сообщаем вам о том, что сегодня наша с вами встреча не состоится. МВД два часа назад запретило нам проводить мероприятие по ряду основательных причин. Поэтому мы переносим мероприятие на одну, две недели», — написали организаторы в telegram-канале комьюнити.

Все купленные на тусовку билеты сохраняют свою силу. Новую дату проведения костюмированного рейва обещают назвать уже 19 ноября.

Обновлено 17 ноября 00:16: «Организаторы нарушили порядок уведомления о проведении массового мероприятия, предусмотренный законодательством», — сообщили URA.RU в пресс-группе полиции Екатеринбурга. Силовики предложили перенести дату проведения мероприятия и устранить нарушения.

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В Екатеринбурге полиция за несколько часов до начала тусовки от Techno Room на территории Хлебозавода №6 на улице 8 Марта, 203, запретила проводить мероприятие, сообщили организаторы. Ранее территорию завода превратили в креативный кластер. «Друзья, с величайшим сожалением сообщаем вам о том, что сегодня наша с вами встреча не состоится. МВД два часа назад запретило нам проводить мероприятие по ряду основательных причин. Поэтому мы переносим мероприятие на одну, две недели», — написали организаторы в telegram-канале комьюнити. Все купленные на тусовку билеты сохраняют свою силу. Новую дату проведения костюмированного рейва обещают назвать уже 19 ноября. Обновлено 17 ноября 00:16: «Организаторы нарушили порядок уведомления о проведении массового мероприятия, предусмотренный законодательством», — сообщили URA.RU в пресс-группе полиции Екатеринбурга. Силовики предложили перенести дату проведения мероприятия и устранить нарушения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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