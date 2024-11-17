Житель Люберец (Московская область) избил водителя автобуса, угнал транспорт и устроил ДТП. О неоднозначной аварии сообщает Shot.
«Маршрутку мужик угнал в Люберцах — он побил водителя и выгнал пассажиров, погнал в сторону Раменского», — сообщает Shot в telegram-канале. Авторы поста отмечают, что мужчина, уходя от инспекторов ГИБДД, стал метаться по проезжей части и врезался в KIA, которая ехала по встречной полосе. Сам автобус вынесло на обочину.
Известно, что дебошира задержали. По предварительным данным, он был пьян. Обстоятельства ДТП выясняются.
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