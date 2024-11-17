В Подмосковье дебошир угнал маршрутку и устроил аварию. Видео

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Мужчина, угнавший автобус, уходил от погони и врезался в легковой автомобиль
Мужчина, угнавший автобус, уходил от погони и врезался в легковой автомобиль Фото:

Житель Люберец (Московская область) избил водителя автобуса, угнал транспорт и устроил ДТП. О неоднозначной аварии сообщает Shot.

«Маршрутку мужик угнал в Люберцах — он побил водителя и выгнал пассажиров, погнал в сторону Раменского», — сообщает Shot в telegram-канале. Авторы поста отмечают, что мужчина, уходя от инспекторов ГИБДД, стал метаться по проезжей части и врезался в KIA, которая ехала по встречной полосе. Сам автобус вынесло на обочину.

Известно, что дебошира задержали. По предварительным данным, он был пьян. Обстоятельства ДТП выясняются. 

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Житель Люберец (Московская область) избил водителя автобуса, угнал транспорт и устроил ДТП. О неоднозначной аварии сообщает Shot. «Маршрутку мужик угнал в Люберцах — он побил водителя и выгнал пассажиров, погнал в сторону Раменского», — сообщает Shot в telegram-канале. Авторы поста отмечают, что мужчина, уходя от инспекторов ГИБДД, стал метаться по проезжей части и врезался в KIA, которая ехала по встречной полосе. Сам автобус вынесло на обочину. Известно, что дебошира задержали. По предварительным данным, он был пьян. Обстоятельства ДТП выясняются. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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