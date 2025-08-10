Российская ПВО сбила более сотни дронов над территорией РФ

Срочная новость
В ночь на 10 августа российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 121 беспилотный летательный аппарат, запущенный со стороны Украины над территориями Российской Федерации и акваторией Азовского моря. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в своем официальном telegram-канале.
