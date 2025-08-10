Когда Зеленский из не хочет уступать территорию, простой украинский народ ждет скорейшего завершения конфликта. Об этом заявил, подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
«И пока Зеленский все отрицает, украинцы уже все поняли. И по понятным причинам, они хотят, чтобы все закончилось, они готовы уступить», — заявил Дэвис на своем YouTube-канале. Он также отметил, что украинцы просто не говорят об этом, так как опасаются за свою жизнь.
Ранее военнопленный из Нацгвардии Украины Сергей Ланников заявлял, что конфликт можно было завершить еще в первые месяцы, а Украина, по его мнению, с вероятностью 90% проиграет. Президент Владимир Зеленский связывал возможность прекращения боевых действий с поддержкой Запада, а российские власти неоднократно подчеркивали готовность к мирному урегулированию.
