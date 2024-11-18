В России вновь выросла средняя ставка по ипотеке

Средняя ставка по рыночной ипотеке превысила 28%
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Ставка на покупку новостройки достигла 28,44%
Ставка на покупку новостройки достигла 28,44% Фото:

Средняя ставка по базовым ипотечным кредитам на приобретение жилья в рамках рыночных программ выросла на три процентных пункта и превысила 28%. Об этом сообщается в аналитических данных Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС),

«К середине ноября 2024 года средние базовые ипотечные ставки по рыночным программам превысили 28%», — передает РБК сообщение аналитиков. Там добавили, что ставки по ипотечным кредитам на приобретение новостроек увеличились на 2,96 процентных пункта, достигнув в среднем 28,44%. Ставки по ипотеке на вторичное жилье возросли на 3,18 процентных пункта, составив 28,64%.

В ЕИСЖС отметили, что на такой рост повлияли крупнейшие банки, которые значительно повысили свои ставки за неделю. Сбербанк увеличил процентные ставки на ипотеку как на первичном, так и на вторичном рынке до 28,7%. ВТБ также повысил ставки до 29,5%. Минимальные базовые ставки предлагаются Т-Банком (22%), «Кубань Кредитом» (23,4%) и банком «Абсолют» (23,89%).

Ранее управляющий партнер компании «Живой комплекс LES» Олег Дедков выразил мнение, что стабилизация рынка жилья ожидается в 2025 году, передает «360.ru» Специалист подчеркнул, что в предстоящий период предполагается снижение активности ввода новых жилищных проектов, что приведет к усилению конкуренции среди застройщиков за внимание потребителей.

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Средняя ставка по базовым ипотечным кредитам на приобретение жилья в рамках рыночных программ выросла на три процентных пункта и превысила 28%. Об этом сообщается в аналитических данных Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), «К середине ноября 2024 года средние базовые ипотечные ставки по рыночным программам превысили 28%», — передает РБК сообщение аналитиков. Там добавили, что ставки по ипотечным кредитам на приобретение новостроек увеличились на 2,96 процентных пункта, достигнув в среднем 28,44%. Ставки по ипотеке на вторичное жилье возросли на 3,18 процентных пункта, составив 28,64%. В ЕИСЖС отметили, что на такой рост повлияли крупнейшие банки, которые значительно повысили свои ставки за неделю. Сбербанк увеличил процентные ставки на ипотеку как на первичном, так и на вторичном рынке до 28,7%. ВТБ также повысил ставки до 29,5%. Минимальные базовые ставки предлагаются Т-Банком (22%), «Кубань Кредитом» (23,4%) и банком «Абсолют» (23,89%). Ранее управляющий партнер компании «Живой комплекс LES» Олег Дедков выразил мнение, что стабилизация рынка жилья ожидается в 2025 году, передает «360.ru» Специалист подчеркнул, что в предстоящий период предполагается снижение активности ввода новых жилищных проектов, что приведет к усилению конкуренции среди застройщиков за внимание потребителей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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