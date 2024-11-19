В Магнитогорске нашли пропавшего после уроков 11-летнего Матвея

Где ребенок ночевал, не сообщается
В Магнитогорске Челябинской области найден пропавший после школы 11-летний Матвей Н. Об этом 19 ноября сообщили волонтеры поискового отряда.
«Найден. Жив», — сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Альфа-Спас» Магнитогорск в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».
Ребенок пропал накануне. 18 ноября он ушел из школы и домой не вернулся. Где ночевал ребенок, не сообщается.
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