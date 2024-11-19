В Магнитогорске нашли пропавшего после уроков 11-летнего Матвея

Найден мальчик, пропавший после школы в Челябинской области
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Где ребенок ночевал, не сообщается
Где ребенок ночевал, не сообщается Фото:

В Магнитогорске Челябинской области найден пропавший после школы 11-летний Матвей Н. Об этом 19 ноября сообщили волонтеры поискового отряда.

«Найден. Жив», — сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Альфа-Спас» Магнитогорск в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

Ребенок пропал накануне. 18 ноября он ушел из школы и домой не вернулся. Где ночевал ребенок, не сообщается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Магнитогорске Челябинской области найден пропавший после школы 11-летний Матвей Н. Об этом 19 ноября сообщили волонтеры поискового отряда. «Найден. Жив», — сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Альфа-Спас» Магнитогорск в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». Ребенок пропал накануне. 18 ноября он ушел из школы и домой не вернулся. Где ночевал ребенок, не сообщается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...