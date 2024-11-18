18 ноября 2024

Ребенок пропал после школы в Челябинской области. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
При себе у пропавшего мальчика находился рюкзак (архивное фото)
При себе у пропавшего мальчика находился рюкзак (архивное фото) Фото:

В городе Магнитогорске Челябинской области после школы 18 ноября пропал 11-летний мальчик Матвей Н. Об этом сообщают волонтеры поискового отряда.

«Набисламов Матвей, 11 лет. 18.11.2024 года ушел с адреса: г. Магнитогорск, пр-кт Карла Маркса, д. 97/1(по данному адресу находится средняя образовательная школа №12) и по настоящее время его местонахождение неизвестно», — сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Альфа-Спас» Магнитогорск в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

Рост мальчика примерно 160 сантиметров, он худощавого телосложения, волосы русые короткие, глаза голубые. Был одет в синюю вязаную шапку с эмблемой «Jordan», в серую куртку с оранжевой вставкой на груди, на спине у куртки — коричневая вставка. Также на ребенке были светло-синие джинсы и черные кроссовки. При себе у школьника находился рюкзак синего цвета.

Ребенок пропал накануне, 18 ноября
Ребенок пропал накануне, 18 ноября
Фото:
Мальчик был одет так, как показано на данном фото
Мальчик был одет так, как показано на данном фото
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В городе Магнитогорске Челябинской области после школы 18 ноября пропал 11-летний мальчик Матвей Н. Об этом сообщают волонтеры поискового отряда. «Набисламов Матвей, 11 лет. 18.11.2024 года ушел с адреса: г. Магнитогорск, пр-кт Карла Маркса, д. 97/1(по данному адресу находится средняя образовательная школа №12) и по настоящее время его местонахождение неизвестно», — сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Альфа-Спас» Магнитогорск в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». Рост мальчика примерно 160 сантиметров, он худощавого телосложения, волосы русые короткие, глаза голубые. Был одет в синюю вязаную шапку с эмблемой «Jordan», в серую куртку с оранжевой вставкой на груди, на спине у куртки — коричневая вставка. Также на ребенке были светло-синие джинсы и черные кроссовки. При себе у школьника находился рюкзак синего цвета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...