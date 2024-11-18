В городе Магнитогорске Челябинской области после школы 18 ноября пропал 11-летний мальчик Матвей Н. Об этом сообщают волонтеры поискового отряда.
«Набисламов Матвей, 11 лет. 18.11.2024 года ушел с адреса: г. Магнитогорск, пр-кт Карла Маркса, д. 97/1(по данному адресу находится средняя образовательная школа №12) и по настоящее время его местонахождение неизвестно», — сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Альфа-Спас» Магнитогорск в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».
Рост мальчика примерно 160 сантиметров, он худощавого телосложения, волосы русые короткие, глаза голубые. Был одет в синюю вязаную шапку с эмблемой «Jordan», в серую куртку с оранжевой вставкой на груди, на спине у куртки — коричневая вставка. Также на ребенке были светло-синие джинсы и черные кроссовки. При себе у школьника находился рюкзак синего цвета.
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