В Челябинской области автоинспекция перешла на усиленный режим из-за непогоды

20 ноября 2024 в 07:39 Размер текста - 17 +

В Госавтоинспекции предупредили водителей о надвигающейся непогоде Фото: Сергей Русанов © URA.RU В связи с ухудшением погодных условий 20 ноября в Челябинской области Госавтоинспекция региона перевела личный состав на усиленный режим работы. На такую меру пошли для сохранения безопасности на дорогах в период снегопадов и возможного образования гололедицы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Усиленный режим работы предусматривает повышенную готовность сотрудников к реагированию на возможные происшествия на дорогах в условиях плохой погоды — снегопадов и гололеда. Личный состав готов оказать помощь автомобилистам в любую минуту», — пояснили в Госавтоинспекции Челябинской области. В ведомстве также предупредили о необходимости быть предельно внимательными и осторожными при управлении транспортными средствами. Водителям рекомендовали выбирать комфортную скорость и пользоваться световыми приборами. Как сообщало URA.RU ранее, активный атмосферный фронт, который проходит через Челябинскую область, принесет 20 ноября в регион осадки в виде снега и дождя. Ожидается облачная погода с прояснениями. В отдельных районах прогнозируется гололед, слабые метели, туман. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В связи с ухудшением погодных условий 20 ноября в Челябинской области Госавтоинспекция региона перевела личный состав на усиленный режим работы. На такую меру пошли для сохранения безопасности на дорогах в период снегопадов и возможного образования гололедицы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Усиленный режим работы предусматривает повышенную готовность сотрудников к реагированию на возможные происшествия на дорогах в условиях плохой погоды — снегопадов и гололеда. Личный состав готов оказать помощь автомобилистам в любую минуту», — пояснили в Госавтоинспекции Челябинской области. В ведомстве также предупредили о необходимости быть предельно внимательными и осторожными при управлении транспортными средствами. Водителям рекомендовали выбирать комфортную скорость и пользоваться световыми приборами. Как сообщало URA.RU ранее, активный атмосферный фронт, который проходит через Челябинскую область, принесет 20 ноября в регион осадки в виде снега и дождя. Ожидается облачная погода с прояснениями. В отдельных районах прогнозируется гололед, слабые метели, туман.