В Челябинской области автоинспекция перешла на усиленный режим из-за непогоды

В связи с ухудшением погодных условий 20 ноября в Челябинской области Госавтоинспекция региона перевела личный состав на усиленный режим работы. На такую меру пошли для сохранения безопасности на дорогах в период снегопадов и возможного образования гололедицы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Усиленный режим работы предусматривает повышенную готовность сотрудников к реагированию на возможные происшествия на дорогах в условиях плохой погоды — снегопадов и гололеда. Личный состав готов оказать помощь автомобилистам в любую минуту», — пояснили в Госавтоинспекции Челябинской области.
В ведомстве также предупредили о необходимости быть предельно внимательными и осторожными при управлении транспортными средствами. Водителям рекомендовали выбирать комфортную скорость и пользоваться световыми приборами.
Как сообщало URA.RU ранее, активный атмосферный фронт, который проходит через Челябинскую область, принесет 20 ноября в регион осадки в виде снега и дождя. Ожидается облачная погода с прояснениями. В отдельных районах прогнозируется гололед, слабые метели, туман.
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