19 ноября 2024

В Челябинской области автоинспекция перешла на усиленный режим из-за непогоды

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Пермь, автотрасса, зимняя дорога, гололед, иней на деревьях, лес в куржаке
В Госавтоинспекции предупредили водителей о надвигающейся непогоде Фото:

В связи с ухудшением погодных условий 20 ноября в Челябинской области Госавтоинспекция региона перевела личный состав на усиленный режим работы. На такую меру пошли для сохранения безопасности на дорогах в период снегопадов и возможного образования гололедицы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Усиленный режим работы предусматривает повышенную готовность сотрудников к реагированию на возможные происшествия на дорогах в условиях плохой погоды — снегопадов и гололеда. Личный состав готов оказать помощь автомобилистам в любую минуту», — пояснили в Госавтоинспекции Челябинской области.

В ведомстве также предупредили о необходимости быть предельно внимательными и осторожными при управлении транспортными средствами. Водителям рекомендовали выбирать комфортную скорость и пользоваться световыми приборами.

Как сообщало URA.RU ранее, активный атмосферный фронт, который проходит через Челябинскую область, принесет 20 ноября в регион осадки в виде снега и дождя. Ожидается облачная погода с прояснениями. В отдельных районах прогнозируется гололед, слабые метели, туман.

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В связи с ухудшением погодных условий 20 ноября в Челябинской области Госавтоинспекция региона перевела личный состав на усиленный режим работы. На такую меру пошли для сохранения безопасности на дорогах в период снегопадов и возможного образования гололедицы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Усиленный режим работы предусматривает повышенную готовность сотрудников к реагированию на возможные происшествия на дорогах в условиях плохой погоды — снегопадов и гололеда. Личный состав готов оказать помощь автомобилистам в любую минуту», — пояснили в Госавтоинспекции Челябинской области. В ведомстве также предупредили о необходимости быть предельно внимательными и осторожными при управлении транспортными средствами. Водителям рекомендовали выбирать комфортную скорость и пользоваться световыми приборами. Как сообщало URA.RU ранее, активный атмосферный фронт, который проходит через Челябинскую область, принесет 20 ноября в регион осадки в виде снега и дождя. Ожидается облачная погода с прояснениями. В отдельных районах прогнозируется гололед, слабые метели, туман.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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