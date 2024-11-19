19 ноября 2024

Появилось видео дорожной обстановки на челябинской трассе М-5, где идет снег

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Окраины, дома, дороги. Тюмень, автомобили, снег, зима, трасса, дорога
Обстановка на федеральной трассе, где прогнозируется снегопад, пока рабочая (архивное фото) Фото:

Появилось видео дорожной обстановки на федеральной трассе М-5 «Урал» в Челябинской области около Златоуста, где идет снег. Видео 20 ноября опубликовала пресс-службе регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.

«Дорожная обстановка на 1738 километре автодороги М-5 „Урал“ Москва-Челябинск поворот на город Златоуст. Идут осадки в виде снега», — говорится в видео, опубликованном в telegram-канале ведомства.

На видео показано, как идет небольшой снег, машин на трассе практически нет, движение рабочее. Сотрудники Госавтоинспекции просят соблюдать правила дорожного движения.

В связи с ухудшением погодных условий ранее Госавтоинспекция Челябинской области перешла на усиленный режим работы. Активный атмосферный фронт, который проходит 20 ноября через Челябинскую область, принесет в регион осадки в виде снега и дождя, сообщили синоптики регионального Гидрометеоцентра.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Появилось видео дорожной обстановки на федеральной трассе М-5 «Урал» в Челябинской области около Златоуста, где идет снег. Видео 20 ноября опубликовала пресс-службе регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. «Дорожная обстановка на 1738 километре автодороги М-5 „Урал“ Москва-Челябинск поворот на город Златоуст. Идут осадки в виде снега», — говорится в видео, опубликованном в telegram-канале ведомства. На видео показано, как идет небольшой снег, машин на трассе практически нет, движение рабочее. Сотрудники Госавтоинспекции просят соблюдать правила дорожного движения. В связи с ухудшением погодных условий ранее Госавтоинспекция Челябинской области перешла на усиленный режим работы. Активный атмосферный фронт, который проходит 20 ноября через Челябинскую область, принесет в регион осадки в виде снега и дождя, сообщили синоптики регионального Гидрометеоцентра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...