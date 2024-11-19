Появилось видео дорожной обстановки на челябинской трассе М-5, где идет снег

Появилось видео дорожной обстановки на федеральной трассе М-5 «Урал» в Челябинской области около Златоуста, где идет снег. Видео 20 ноября опубликовала пресс-службе регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.
«Дорожная обстановка на 1738 километре автодороги М-5 „Урал“ Москва-Челябинск поворот на город Златоуст. Идут осадки в виде снега», — говорится в видео, опубликованном в telegram-канале ведомства.
На видео показано, как идет небольшой снег, машин на трассе практически нет, движение рабочее. Сотрудники Госавтоинспекции просят соблюдать правила дорожного движения.
В связи с ухудшением погодных условий ранее Госавтоинспекция Челябинской области перешла на усиленный режим работы. Активный атмосферный фронт, который проходит 20 ноября через Челябинскую область, принесет в регион осадки в виде снега и дождя, сообщили синоптики регионального Гидрометеоцентра.
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