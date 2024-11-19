Общество Появилось видео дорожной обстановки на челябинской трассе М-5, где идет снег 20 ноября 2024 в 11:10 Размер текста - 17 + Обстановка на федеральной трассе, где прогнозируется снегопад, пока рабочая (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Появилось видео дорожной обстановки на федеральной трассе М-5 «Урал» в Челябинской области около Златоуста, где идет снег. Видео 20 ноября опубликовала пресс-службе регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. «Дорожная обстановка на 1738 километре автодороги М-5 „Урал“ Москва-Челябинск поворот на город Златоуст. Идут осадки в виде снега», — говорится в видео, опубликованном в telegram-канале ведомства. На видео показано, как идет небольшой снег, машин на трассе практически нет, движение рабочее. Сотрудники Госавтоинспекции просят соблюдать правила дорожного движения. В связи с ухудшением погодных условий ранее Госавтоинспекция Челябинской области перешла на усиленный режим работы. Активный атмосферный фронт, который проходит 20 ноября через Челябинскую область, принесет в регион осадки в виде снега и дождя, сообщили синоптики регионального Гидрометеоцентра. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Появилось видео дорожной обстановки на федеральной трассе М-5 «Урал» в Челябинской области около Златоуста, где идет снег. Видео 20 ноября опубликовала пресс-службе регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. «Дорожная обстановка на 1738 километре автодороги М-5 „Урал“ Москва-Челябинск поворот на город Златоуст. Идут осадки в виде снега», — говорится в видео, опубликованном в telegram-канале ведомства. На видео показано, как идет небольшой снег, машин на трассе практически нет, движение рабочее. Сотрудники Госавтоинспекции просят соблюдать правила дорожного движения. В связи с ухудшением погодных условий ранее Госавтоинспекция Челябинской области перешла на усиленный режим работы. Активный атмосферный фронт, который проходит 20 ноября через Челябинскую область, принесет в регион осадки в виде снега и дождя, сообщили синоптики регионального Гидрометеоцентра. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям