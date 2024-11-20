20 ноября 2024

Полпред Жога приехал в Каменск-Уральский с первым замом Куйвашева. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Полпред УрФО Артем Жога на «Форуме добровольцев большого Урала». Свердловская область, Верхняя Пышма, жога артем
Артем Жога продолжает знакомиться со свердловскими муниципалитетами Фото:

Уральский полпред президента РФ Артем Жога приехал в Каменск-Уральский, продолжая свой тур по Свердловской области. По данным URA.RU, одна из целей визита связана с работой оборонных предприятий города. Подробности о поездке публикует и пресс-служба полпредства.

«Артем Жога работает сегодня в Каменске-Уральском. В 2021 году указом президента городу присвоено почетное звание „Город трудовой доблести“. В ноябре 2023 года в центре Каменска-Уральского открыта стела. Здесь в том числе указана информация о предприятиях, эвакуированных в Каменск-Уральский в начале Великой Отечественной войны, в том числе из Мариуполя, Днепропетровска и других городов», — говорится в telegram-канале полпредства.

Его встретил мэр города Алексей Герасимов, накануне вошедший в президиум регионального политсовета «Единой России», сопровождают Жогу заместитель Сергей Рындин и первый замгубернатора Алексей Шмыков. Еще раньше полпред инспектировал кризисный Первоуральск, а до этого посещал Верхнюю Пышму и Нижний Тагил. На должность Жога был назначен 3 октября.

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Уральский полпред президента РФ Артем Жога приехал в Каменск-Уральский, продолжая свой тур по Свердловской области. По данным URA.RU, одна из целей визита связана с работой оборонных предприятий города. Подробности о поездке публикует и пресс-служба полпредства. «Артем Жога работает сегодня в Каменске-Уральском. В 2021 году указом президента городу присвоено почетное звание „Город трудовой доблести“. В ноябре 2023 года в центре Каменска-Уральского открыта стела. Здесь в том числе указана информация о предприятиях, эвакуированных в Каменск-Уральский в начале Великой Отечественной войны, в том числе из Мариуполя, Днепропетровска и других городов», — говорится в telegram-канале полпредства. Его встретил мэр города Алексей Герасимов, накануне вошедший в президиум регионального политсовета «Единой России», сопровождают Жогу заместитель Сергей Рындин и первый замгубернатора Алексей Шмыков. Еще раньше полпред инспектировал кризисный Первоуральск, а до этого посещал Верхнюю Пышму и Нижний Тагил. На должность Жога был назначен 3 октября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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