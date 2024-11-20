Нефтяные компании ХМАО возглавили антирейтинг по числу несчастных случаев на производстве

Югорские нефтяные компании стали лидерами по количеству несчастных случаев. За девять месяцев на предприятиях добывающей отрасли в ХМАО пострадали 25 человек, из которых двое погибли, сообщила трудовая инспекция региона.
«В разрезе отраслей экономики за девять месяцев 2024 года общее количество пострадавших: добыча полезных ископаемых — 25 человек; строительство и ЖКХ — 23 человека; транспорт — 17 человек; производство и распределение электроэнергии, газа и воды — 8 человек; обрабатывающие производства — 2 человека; деятельность в области здравоохранения и социальных услуг — 1 человек; другие — 11 человек. В целом число пострадавших на производстве увеличилось на 6,1%, а количество несчастных случаев возросло на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сообщили URA.RU в Государственной инспекции труда ХМАО.
Всего за прошедшие месяцы на югорских предприятиях было зарегистрировано 86 несчастных случаев, в том числе 15 со смертельным исходом. Чаще всего инциденты случались из-за нарушений правил дорожного движения (28%), плохой организации работ (10%) и ошибок в технологическом процессе (14%). Зарегистрировано шесть групповых несчастных случаев, в которых пострадали семь человек. Они произошли в Урае, Югорске, Сургуте, Когалыме и Октябрьском районе.
Ранее URA.RU сообщало, что на кустовой площадке Хохряковского нефтегазового месторождения, расположенного в Нижневартовском районе ХМАО, погибли два нефтяника. Одного ударила молния, а другого обнаружили мертвым в технологической емкости.
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