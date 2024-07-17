На месторождении в ХМАО погибли два нефтяника

На кустовой площадке Хохряковского нефтегазового месторождения, расположенного в Нижневартовском районе ХМАО, погибли два нефтяника. Одного ударила молния, а другого обнаружили мертвым в технологической емкости.
«В инспекцию труда поступили извещения о несчастных случаях на производстве, произошедших на территории кустовой площадки Хохряковского месторождения Нижневартовского района. По предварительной информации, один из работников погиб от удара природного электрического тока (молния), второй был найден без признаков жизни в технологической емкости», — сообщили в трудовой инспекции ХМАО.
Нефтяники работали на Ермаковском предприятии по ремонту скважин (Нижневартовск). Инспекторы начали расследование: выясняют причины и обстоятельства ЧП.
Ранее URA.RU писало, что на Самотлорском месторождении (ХМАО) погиб машинист подъемного агрегата нефтесервисной организации. Нефтяник упал с мачты подъемника, когда поправлял оборудование.
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