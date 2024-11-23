Military Watch: ракета «Орешник» способна атаковать цели в Европе

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Российская ракета «Орешник» не имеет аналогов в западном мире
Российская ракета «Орешник» не имеет аналогов в западном мире Фото:

Российская баллистическая ракета средней дальности «Орешник» способна наносить удары по целям в Европе и Америке, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщает Military Watch Magazine.

«Баллистическая ракета средней дальности — это ценное вооружение для нанесения ударов по целям в Европе и Атлантике. Его также можно разместить в пределах досягаемости западных военных объектов в Японии, Южной Корее и на Гуаме», — говорится в материале

В статье отмечается уникальность «Орешника» по сравнению с западными аналогами, так как арсеналы баллистических ракет наземного базирования на Западе ограничены. Автор также указывает на то, что многое о характеристиках и возможностях этой ракеты до сих пор остается неизвестным.

22 ноября Вооруженные Силы Российской Федерации применили гиперзвуковую систему «Орешник» для удара по заводу «Южмаш» в Днепропетровске, что стало ответом на агрессивные действия украинских властей, заявил президент России Владимир Путин. Он объявил о скором пополнении военного арсенала страны новыми баллистическими ракетами, схожими с «Орешником». 

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Российская баллистическая ракета средней дальности «Орешник» способна наносить удары по целям в Европе и Америке, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщает Military Watch Magazine. «Баллистическая ракета средней дальности — это ценное вооружение для нанесения ударов по целям в Европе и Атлантике. Его также можно разместить в пределах досягаемости западных военных объектов в Японии, Южной Корее и на Гуаме», — говорится в материале.  В статье отмечается уникальность «Орешника» по сравнению с западными аналогами, так как арсеналы баллистических ракет наземного базирования на Западе ограничены. Автор также указывает на то, что многое о характеристиках и возможностях этой ракеты до сих пор остается неизвестным. 22 ноября Вооруженные Силы Российской Федерации применили гиперзвуковую систему «Орешник» для удара по заводу «Южмаш» в Днепропетровске, что стало ответом на агрессивные действия украинских властей, заявил президент России Владимир Путин. Он объявил о скором пополнении военного арсенала страны новыми баллистическими ракетами, схожими с «Орешником». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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