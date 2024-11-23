Military Watch: ракета «Орешник» способна атаковать цели в Европе

Российская баллистическая ракета средней дальности «Орешник» способна наносить удары по целям в Европе и Америке, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщает Military Watch Magazine.
«Баллистическая ракета средней дальности — это ценное вооружение для нанесения ударов по целям в Европе и Атлантике. Его также можно разместить в пределах досягаемости западных военных объектов в Японии, Южной Корее и на Гуаме», — говорится в материале.
В статье отмечается уникальность «Орешника» по сравнению с западными аналогами, так как арсеналы баллистических ракет наземного базирования на Западе ограничены. Автор также указывает на то, что многое о характеристиках и возможностях этой ракеты до сих пор остается неизвестным.
22 ноября Вооруженные Силы Российской Федерации применили гиперзвуковую систему «Орешник» для удара по заводу «Южмаш» в Днепропетровске, что стало ответом на агрессивные действия украинских властей, заявил президент России Владимир Путин. Он объявил о скором пополнении военного арсенала страны новыми баллистическими ракетами, схожими с «Орешником».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.