Как найти работу в Челябинске ветерану СВО

Служба занятости помогает найти работу ветеранам СВО в Челябинской области
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Ветеранам СВО для эффективного трудоустройства готовы предложить комплекс услуг в Челябинской области
Ветеранам СВО для эффективного трудоустройства готовы предложить комплекс услуг в Челябинской области Фото:

Служба занятости Челябинской области оказывает содействие ветеранам специальной военной операции в поиске работы, повышении квалификации и обучении новым профессиям. Подробнее о том, как найти работу в Челябинске участникам СВО — в материале на URA.RU. 

«Служба занятости населения Челябинской области помогает ветеранам (участникам) СВО найти работу. Также повысить квалификацию или получить востребованную профессию, — сообщает пресс-служба регионального правительства на официальном сайте. 

Подать заявление на получение бесплатных услуг можно через личный кабинет на портале «Работа России» www.trudvsem.ru. При обращении в Центр занятости, подать заявление поможет персональный консультант службы занятости. 

Участникам СВО служба занятости для трудоустройства предлагает следующие услуги:

  • подбор работы;
  • прохождение профориентации;
  • консультацию психолога;
  • помощь в составлении резюме и подготовке к собеседованию;
  • получение профессионального обучения и допобразования;
  • при наличии инвалидности — индивидуальное сопровождение и прохождение социально-трудовой адаптации;
  • помощь в начале предпринимательской деятельности.

Участники СВО могут пройти бесплатное обучение или получить дополнительное профессиональное образование по наиболее востребованным профессиям. Это осуществляется в рамках нацпроекта «Демография». Подать заявку на обучение и узнать все подробности можно через портал «Работа России». 

Где и как получить информацию о мерах поддержки:

  1. На портале «Работа России» (www.trudvsem.ru);
  2. По телефону «горячей линии» службы занятости населения +7(800)444-80-88 (звонок бесплатный);
  3. В Центрах занятости населения региона по месту проживания (https://szn.gov74.ru/szn/overview/subordinate/sajtyokuczn.htm);
  4.  В официальном госпаблике своего Центра занятости населения (https://vk.com/szn74?w=wall-168385654_1426).

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Служба занятости Челябинской области оказывает содействие ветеранам специальной военной операции в поиске работы, повышении квалификации и обучении новым профессиям. Подробнее о том, как найти работу в Челябинске участникам СВО — в материале на URA.RU.  «Служба занятости населения Челябинской области помогает ветеранам (участникам) СВО найти работу. Также повысить квалификацию или получить востребованную профессию, — сообщает пресс-служба регионального правительства на официальном сайте.  Подать заявление на получение бесплатных услуг можно через личный кабинет на портале «Работа России» www.trudvsem.ru. При обращении в Центр занятости, подать заявление поможет персональный консультант службы занятости.  Участникам СВО служба занятости для трудоустройства предлагает следующие услуги: Участники СВО могут пройти бесплатное обучение или получить дополнительное профессиональное образование по наиболее востребованным профессиям. Это осуществляется в рамках нацпроекта «Демография». Подать заявку на обучение и узнать все подробности можно через портал «Работа России».  Где и как получить информацию о мерах поддержки:
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