Как найти работу в Челябинске ветерану СВО

Служба занятости Челябинской области оказывает содействие ветеранам специальной военной операции в поиске работы, повышении квалификации и обучении новым профессиям. Подробнее о том, как найти работу в Челябинске участникам СВО — в материале на URA.RU.
«Служба занятости населения Челябинской области помогает ветеранам (участникам) СВО найти работу. Также повысить квалификацию или получить востребованную профессию, — сообщает пресс-служба регионального правительства на официальном сайте.
Подать заявление на получение бесплатных услуг можно через личный кабинет на портале «Работа России» www.trudvsem.ru. При обращении в Центр занятости, подать заявление поможет персональный консультант службы занятости.
Участникам СВО служба занятости для трудоустройства предлагает следующие услуги:
- подбор работы;
- прохождение профориентации;
- консультацию психолога;
- помощь в составлении резюме и подготовке к собеседованию;
- получение профессионального обучения и допобразования;
- при наличии инвалидности — индивидуальное сопровождение и прохождение социально-трудовой адаптации;
- помощь в начале предпринимательской деятельности.
Участники СВО могут пройти бесплатное обучение или получить дополнительное профессиональное образование по наиболее востребованным профессиям. Это осуществляется в рамках нацпроекта «Демография». Подать заявку на обучение и узнать все подробности можно через портал «Работа России».
Где и как получить информацию о мерах поддержки:
- На портале «Работа России» (www.trudvsem.ru);
- По телефону «горячей линии» службы занятости населения +7(800)444-80-88 (звонок бесплатный);
- В Центрах занятости населения региона по месту проживания (https://szn.gov74.ru/szn/overview/subordinate/sajtyokuczn.htm);
- В официальном госпаблике своего Центра занятости населения (https://vk.com/szn74?w=wall-168385654_1426).
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