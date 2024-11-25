Рукописные издания священной книги мусульман почитаются среди верующих (архивное фото)
В Магнитогорске на продажу выставили священные книги мусульман. Рукописные Кораны продают за десять миллионов рублей. Соответствующая информация размещена на одном из сайтов объявлений.
«Срочно продам Кораны — старинные рукописи. Реальному покупателю — торг. Пишите и звоните, объясню, какие годы», — написал автор объявления на сайте «Авито», предложив писания за 10 миллионов рублей.
Дату издания Корана их владелец не уточняет. По фотографиям видно, что книги использовались часто: страницы изношены, есть заломы и пятна.
Священный Коран мусульмане передают из поколения в поколения
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