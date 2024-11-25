25 ноября 2024

В Магнитогорске продают старинные Кораны за 10 миллионов рублей. Скрин

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Сабантуй в Калачево. Челябинск, арабская вязь, священная книга, толкования к корану
Рукописные издания священной книги мусульман почитаются среди верующих (архивное фото) Фото:

В Магнитогорске на продажу выставили священные книги мусульман. Рукописные Кораны продают за десять миллионов рублей. Соответствующая информация размещена на одном из сайтов объявлений.

«Срочно продам Кораны — старинные рукописи. Реальному покупателю — торг. Пишите и звоните, объясню, какие годы», — написал автор объявления на сайте «Авито», предложив писания за 10 миллионов рублей.

Дату издания Корана их владелец не уточняет. По фотографиям видно, что книги использовались часто: страницы изношены, есть заломы и пятна.

Священный Коран мусульмане передают из поколения в поколения
Священный Коран мусульмане передают из поколения в поколения

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В Магнитогорске на продажу выставили священные книги мусульман. Рукописные Кораны продают за десять миллионов рублей. Соответствующая информация размещена на одном из сайтов объявлений. «Срочно продам Кораны — старинные рукописи. Реальному покупателю — торг. Пишите и звоните, объясню, какие годы», — написал автор объявления на сайте «Авито», предложив писания за 10 миллионов рублей. Дату издания Корана их владелец не уточняет. По фотографиям видно, что книги использовались часто: страницы изношены, есть заломы и пятна.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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