В Генштабе Беларуси назвали «Орешник» защитным зонтиком для страны

27 ноября 2024 в 00:41 Размер текста - 17 +

Муравейко также подчеркнул стратегическое партнерство и союзнические отношения между Белоруссией и Россией Фото: Георгий Бергал © URA.RU Начальник Генерального штаба вооруженных сил Белоруссии Павел Муравейко заявил, что новое российское вооружение служит защитой не только для России, но и для Белоруссии. Об этом Муравейко сообщил в интервью государственному изданию «СБ.Беларусь сегодня», которое было опубликовано на его youtube-канале. Новость по теме Испытания «Орешника» поразили весь мир: какие еще у России есть уникальные ракеты. Видео «Это не просто гарантия, это тот зонтик, который нас тоже прикрывает, обеспечивает (защиту — ред.)», — сказал Муравейко. Это высказывание было сделано в контексте обсуждения новой российской ракеты «Орешник» и других новых разработок в военной сфере России. Муравейко также подчеркнул стратегическое партнерство и союзнические отношения между Белоруссией и Россией. Он упомянул, что в декабре на заседании Высшего госсовета Союзного государства планируется подписание белорусско-российского договора о гарантиях безопасности, который предусматривает четкие положения по обеспечению безопасности Белоруссии с участием Российской Федерации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Начальник Генерального штаба вооруженных сил Белоруссии Павел Муравейко заявил, что новое российское вооружение служит защитой не только для России, но и для Белоруссии. Об этом Муравейко сообщил в интервью государственному изданию «СБ.Беларусь сегодня», которое было опубликовано на его youtube-канале. «Это не просто гарантия, это тот зонтик, который нас тоже прикрывает, обеспечивает (защиту — ред.)», — сказал Муравейко. Это высказывание было сделано в контексте обсуждения новой российской ракеты «Орешник» и других новых разработок в военной сфере России. Муравейко также подчеркнул стратегическое партнерство и союзнические отношения между Белоруссией и Россией. Он упомянул, что в декабре на заседании Высшего госсовета Союзного государства планируется подписание белорусско-российского договора о гарантиях безопасности, который предусматривает четкие положения по обеспечению безопасности Белоруссии с участием Российской Федерации.