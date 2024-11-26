26 ноября 2024

В Генштабе Беларуси назвали «Орешник» защитным зонтиком для страны

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Муравейко также подчеркнул стратегическое партнерство и союзнические отношения между Белоруссией и Россией Фото:

Начальник Генерального штаба вооруженных сил Белоруссии Павел Муравейко заявил, что новое российское вооружение служит защитой не только для России, но и для Белоруссии. Об этом Муравейко сообщил в интервью государственному изданию «СБ.Беларусь сегодня», которое было опубликовано на его youtube-канале.

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«Это не просто гарантия, это тот зонтик, который нас тоже прикрывает, обеспечивает (защиту — ред.)», — сказал Муравейко. Это высказывание было сделано в контексте обсуждения новой российской ракеты «Орешник» и других новых разработок в военной сфере России.

Муравейко также подчеркнул стратегическое партнерство и союзнические отношения между Белоруссией и Россией. Он упомянул, что в декабре на заседании Высшего госсовета Союзного государства планируется подписание белорусско-российского договора о гарантиях безопасности, который предусматривает четкие положения по обеспечению безопасности Белоруссии с участием Российской Федерации.

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Начальник Генерального штаба вооруженных сил Белоруссии Павел Муравейко заявил, что новое российское вооружение служит защитой не только для России, но и для Белоруссии. Об этом Муравейко сообщил в интервью государственному изданию «СБ.Беларусь сегодня», которое было опубликовано на его youtube-канале. «Это не просто гарантия, это тот зонтик, который нас тоже прикрывает, обеспечивает (защиту — ред.)», — сказал Муравейко. Это высказывание было сделано в контексте обсуждения новой российской ракеты «Орешник» и других новых разработок в военной сфере России. Муравейко также подчеркнул стратегическое партнерство и союзнические отношения между Белоруссией и Россией. Он упомянул, что в декабре на заседании Высшего госсовета Союзного государства планируется подписание белорусско-российского договора о гарантиях безопасности, который предусматривает четкие положения по обеспечению безопасности Белоруссии с участием Российской Федерации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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