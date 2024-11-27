В Пыть-Яхе (ХМАО) сотрудники ДПС задержали троих подростков, которые угнали родительский автомобиль и пытались скрыться на нем от полиции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на своем сайте.
«Полицейские установили, что у 13-летнего лихача родители уехали в отпуск, он остался под опекой близких родственников. Зная, где отец оставил ключи от транспортного средства, он решил тайно покататься с друзьями», — сообщается на сайте полиции.
Сотрудники ДПС во время патрулирования заметили на Центральной улице белый кроссовер, который проехал на красный сигнал светофора. На требование остановиться, водитель попытался скрыться, но не справился с управлением и врезался в забор. За рулем находился 13-летний мальчик и двое сверстников. Подросток, угнавший автомобиль, поставлен на учет.
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