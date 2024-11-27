27 ноября 2024

В ХМАО трое подростков угнали автомобиль и устроили гонки с ГАИ. Видео

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Сотрудники ДПС задержали кроссовер с малолетними угонщиками
Сотрудники ДПС задержали кроссовер с малолетними угонщиками Фото:

В Пыть-Яхе (ХМАО) сотрудники ДПС задержали троих подростков, которые угнали родительский автомобиль и пытались скрыться на нем от полиции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на своем сайте.

«Полицейские установили, что у 13-летнего лихача родители уехали в отпуск, он остался под опекой близких родственников. Зная, где отец оставил ключи от транспортного средства, он решил тайно покататься с друзьями», — сообщается на сайте полиции.

Сотрудники ДПС во время патрулирования заметили на Центральной улице белый кроссовер, который проехал на красный сигнал светофора. На требование остановиться, водитель попытался скрыться, но не справился с управлением и врезался в забор. За рулем находился 13-летний мальчик и двое сверстников. Подросток, угнавший автомобиль, поставлен на учет.

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В Пыть-Яхе (ХМАО) сотрудники ДПС задержали троих подростков, которые угнали родительский автомобиль и пытались скрыться на нем от полиции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на своем сайте. «Полицейские установили, что у 13-летнего лихача родители уехали в отпуск, он остался под опекой близких родственников. Зная, где отец оставил ключи от транспортного средства, он решил тайно покататься с друзьями», — сообщается на сайте полиции. Сотрудники ДПС во время патрулирования заметили на Центральной улице белый кроссовер, который проехал на красный сигнал светофора. На требование остановиться, водитель попытался скрыться, но не справился с управлением и врезался в забор. За рулем находился 13-летний мальчик и двое сверстников. Подросток, угнавший автомобиль, поставлен на учет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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