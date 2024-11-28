28 ноября 2024

Дороги ЯНАО покроются ледяной коркой

В Новом Уренгое возможна изморозь на дорогах
© Служба новостей «URA.RU»
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На дорогах Нового Уренгоя может быть скользко
На дорогах Нового Уренгоя может быть скользко Фото:

В Новом Уренгое метеорологи предупреждают о сильном изморозевом отложении. Водителям рекомендуют быть осторожными на дорогах. 

«По данным метеорологов Нового Уренгоя, сегодня до конца ночи ожидается сильное изморозевое отложение», — пишет telegram-канал городского департамента общественной безопасности. Водителей призывают быть осторожными на дорогах и соблюдать ПДД и дистанцию.  

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В Новом Уренгое метеорологи предупреждают о сильном изморозевом отложении. Водителям рекомендуют быть осторожными на дорогах.  «По данным метеорологов Нового Уренгоя, сегодня до конца ночи ожидается сильное изморозевое отложение», — пишет telegram-канал городского департамента общественной безопасности. Водителей призывают быть осторожными на дорогах и соблюдать ПДД и дистанцию.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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