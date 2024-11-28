Дороги ЯНАО покроются ледяной коркой

На дорогах Нового Уренгоя может быть скользко
В Новом Уренгое метеорологи предупреждают о сильном изморозевом отложении. Водителям рекомендуют быть осторожными на дорогах.
«По данным метеорологов Нового Уренгоя, сегодня до конца ночи ожидается сильное изморозевое отложение», — пишет telegram-канал городского департамента общественной безопасности. Водителей призывают быть осторожными на дорогах и соблюдать ПДД и дистанцию.
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