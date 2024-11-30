Канцлер Австрии захотел приехать в Москву при одном условии

Нехаммер посетит Москву или Киев при условии снижения боевой активности
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Нехаммер ожидает снижения боевой активности
Нехаммер ожидает снижения боевой активности Фото:
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Канцлер Австрии Карл Нехаммер готов посетить Москву или Киев при условии снижения боевой активности. Об этом рассказал сам политик.

«Я считаю это вполне целесообразным, как только появятся сигналы о снижении военной активности. До этого дипломатические визиты проблематичны, так как могут создать впечатление оправдания действий», — передает слова Нехаммера газета Der Standard. Он добавил, что последний раз общался с президентом России Владимиром Путиным в 2022 году, после чего не было подходящих моментов для контакта.

Канцлер также сообщил, что предложил избранному президенту США Дональду Трампу рассмотреть Вену в качестве площадки для проведения переговоров. Он акцентировал внимание на нейтральном статусе Австрии.

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Канцлер Австрии Карл Нехаммер готов посетить Москву или Киев при условии снижения боевой активности. Об этом рассказал сам политик. «Я считаю это вполне целесообразным, как только появятся сигналы о снижении военной активности. До этого дипломатические визиты проблематичны, так как могут создать впечатление оправдания действий», — передает слова Нехаммера газета Der Standard. Он добавил, что последний раз общался с президентом России Владимиром Путиным в 2022 году, после чего не было подходящих моментов для контакта. Канцлер также сообщил, что предложил избранному президенту США Дональду Трампу рассмотреть Вену в качестве площадки для проведения переговоров. Он акцентировал внимание на нейтральном статусе Австрии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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