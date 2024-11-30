Канцлер Австрии захотел приехать в Москву при одном условии

Канцлер Австрии Карл Нехаммер готов посетить Москву или Киев при условии снижения боевой активности. Об этом рассказал сам политик.
«Я считаю это вполне целесообразным, как только появятся сигналы о снижении военной активности. До этого дипломатические визиты проблематичны, так как могут создать впечатление оправдания действий», — передает слова Нехаммера газета Der Standard. Он добавил, что последний раз общался с президентом России Владимиром Путиным в 2022 году, после чего не было подходящих моментов для контакта.
Канцлер также сообщил, что предложил избранному президенту США Дональду Трампу рассмотреть Вену в качестве площадки для проведения переговоров. Он акцентировал внимание на нейтральном статусе Австрии.
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