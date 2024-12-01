01 декабря 2024
30 ноября 2024

В Челябинске оштрафовали фирму, допустившую излив канализации на Тополиной аллее

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство РМК-Арены. Челябинск, недвижимость, новостройки, жилье, тополинка, микрорайон тополиная аллея
Разлив канализации произошел на Тополиной аллее. Фото архивное Фото:

В Челябинске оштрафовали ООО «Содействие», допустившее излив канализации на Тополиной аллее. Об этом 2 декабря на аппаратном совещании в мэрии сообщил вице-мэр Александр Астахов.

«Административно-техническая инспекция города Челябинска составила три протокола и вынесла три штрафа этой организации на общую сумму 400 тысяч рублей. Три правонарушения было заактировано. Это работа без ордера, это работа без ограждения и складирование грунта вне пределов строительной площадки. Дополнительно также МУП „ПОВВ“ выставит затраты на данную организацию для возмещения производства работ на сумму 225 тысяч рублей», — сообщил Астахов.

Ранее мэр Челябинска Алексей Лошкин потребовал обязать организацию, устроившую земельные работы без ордера, восстановить всю инфраструктуру в полном объеме. Раскопки подрядчики устроили из-за аварийной ситуации в микрорайоне «Тополиная аллея», а также на улицах Чичерина и Университетская Набережная. Разрешение на строительство других объектов у организации имелось, однако ордер на работы получен не был.

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В Челябинске оштрафовали ООО «Содействие», допустившее излив канализации на Тополиной аллее. Об этом 2 декабря на аппаратном совещании в мэрии сообщил вице-мэр Александр Астахов. «Административно-техническая инспекция города Челябинска составила три протокола и вынесла три штрафа этой организации на общую сумму 400 тысяч рублей. Три правонарушения было заактировано. Это работа без ордера, это работа без ограждения и складирование грунта вне пределов строительной площадки. Дополнительно также МУП „ПОВВ“ выставит затраты на данную организацию для возмещения производства работ на сумму 225 тысяч рублей», — сообщил Астахов. Ранее мэр Челябинска Алексей Лошкин потребовал обязать организацию, устроившую земельные работы без ордера, восстановить всю инфраструктуру в полном объеме. Раскопки подрядчики устроили из-за аварийной ситуации в микрорайоне «Тополиная аллея», а также на улицах Чичерина и Университетская Набережная. Разрешение на строительство других объектов у организации имелось, однако ордер на работы получен не был.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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