В Челябинске оштрафовали фирму, допустившую излив канализации на Тополиной аллее

В Челябинске оштрафовали ООО «Содействие», допустившее излив канализации на Тополиной аллее. Об этом 2 декабря на аппаратном совещании в мэрии сообщил вице-мэр Александр Астахов.
«Административно-техническая инспекция города Челябинска составила три протокола и вынесла три штрафа этой организации на общую сумму 400 тысяч рублей. Три правонарушения было заактировано. Это работа без ордера, это работа без ограждения и складирование грунта вне пределов строительной площадки. Дополнительно также МУП „ПОВВ“ выставит затраты на данную организацию для возмещения производства работ на сумму 225 тысяч рублей», — сообщил Астахов.
Ранее мэр Челябинска Алексей Лошкин потребовал обязать организацию, устроившую земельные работы без ордера, восстановить всю инфраструктуру в полном объеме. Раскопки подрядчики устроили из-за аварийной ситуации в микрорайоне «Тополиная аллея», а также на улицах Чичерина и Университетская Набережная. Разрешение на строительство других объектов у организации имелось, однако ордер на работы получен не был.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!