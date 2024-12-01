В Челябинске оштрафовали фирму, допустившую излив канализации на Тополиной аллее

02 декабря 2024 в 10:25 Размер текста - 17 +

Разлив канализации произошел на Тополиной аллее. Фото архивное Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске оштрафовали ООО «Содействие», допустившее излив канализации на Тополиной аллее. Об этом 2 декабря на аппаратном совещании в мэрии сообщил вице-мэр Александр Астахов. «Административно-техническая инспекция города Челябинска составила три протокола и вынесла три штрафа этой организации на общую сумму 400 тысяч рублей. Три правонарушения было заактировано. Это работа без ордера, это работа без ограждения и складирование грунта вне пределов строительной площадки. Дополнительно также МУП „ПОВВ“ выставит затраты на данную организацию для возмещения производства работ на сумму 225 тысяч рублей», — сообщил Астахов. Ранее мэр Челябинска Алексей Лошкин потребовал обязать организацию, устроившую земельные работы без ордера, восстановить всю инфраструктуру в полном объеме. Раскопки подрядчики устроили из-за аварийной ситуации в микрорайоне «Тополиная аллея», а также на улицах Чичерина и Университетская Набережная. Разрешение на строительство других объектов у организации имелось, однако ордер на работы получен не был. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске оштрафовали ООО «Содействие», допустившее излив канализации на Тополиной аллее. Об этом 2 декабря на аппаратном совещании в мэрии сообщил вице-мэр Александр Астахов. «Административно-техническая инспекция города Челябинска составила три протокола и вынесла три штрафа этой организации на общую сумму 400 тысяч рублей. Три правонарушения было заактировано. Это работа без ордера, это работа без ограждения и складирование грунта вне пределов строительной площадки. Дополнительно также МУП „ПОВВ“ выставит затраты на данную организацию для возмещения производства работ на сумму 225 тысяч рублей», — сообщил Астахов. Ранее мэр Челябинска Алексей Лошкин потребовал обязать организацию, устроившую земельные работы без ордера, восстановить всю инфраструктуру в полном объеме. Раскопки подрядчики устроили из-за аварийной ситуации в микрорайоне «Тополиная аллея», а также на улицах Чичерина и Университетская Набережная. Разрешение на строительство других объектов у организации имелось, однако ордер на работы получен не был.