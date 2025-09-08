В домах в двух районах Челябинска упадет напор воды из-за аварии

В Челябинске 9 сентября возможно снижение давления воды в Тракторозаводском и северо-восточной части Калининского района из-за ликвидации повреждения на водоводе. Об этом сообщает пресс-служба МУП «ПОВВ». Ограничение напора может затронуть жильцов квартир и частных домов, особенно на верхних этажах многоквартирных домов.
«Временные неудобства связаны с необходимостью срочного ремонта крупного водовода Д-1000 мм возле автодороги Меридиан. В период проведения работ возможно ограничение давления воды, что может привести к снижению напора в жилых домах», — пояснили в пресс-службе МУП «ПОВВ».
На время устранения аварии жителям рекомендуют заранее запастись водой, а также воспользоваться альтернативными источниками. Для обеспечения населения питьевой водой водоматы по адресам улица Горького, 66, а также Героев Танкограда, 48 и 59/1 временно переведены в бесплатный режим.
В Челябинске ранее вблизи улицы Комаровского временно была ограничена подача воды в жилые дома из-за восстановительных работ на водоводе. Режим работы водомата рядом также изменили специально для удобства горожан, оказавшихся без централизованного водоснабжения.
