08 сентября 2025

Челябинцам раскрыли самые востребованные направления бизнеса в 2025 году

У челябинцев 2025 году в тренде маркетплейсы и сельхозпродукция
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В регионе в 2025 году стали очень популярны маркетплейсы
В регионе в 2025 году стали очень популярны маркетплейсы Фото:

В Челябинской области в 2025 году самым популярным направлением стал микробизнес. Востребованы отрасли, наименее затратные в части инвестиций. Это торговля, оказание услуг и производство сельскохозяйственной продукции, сообщил во время пресс-конференции в «АиФ-Челябинск» вице-председатель ЧОО «Опора России» Алексей Ларин.

«В Челябинской области малый и средний бизнес сейчас чувствует себя достаточно активно. И когда происходят какие-то моменты волатильности на внешних рынках, он сохраняет всегда стабильность и мобильность. При этом в основном в развитии бизнес-направлений или же при инвестировании в новые направления используются собственные средства. Причем за последние годы мы наблюдаем небольшой рост. Наиболее востребован микробизнес. Это до 120 миллионов выручки и 15 штатных сотрудников», — сообщил Ларин.

Также в регионе активно развиваются производство товаров легкой промышленности, информационные технологии, оказание услуг интернет-продвижения, интернет-маркетинг (маркетплейсы). Как отметил Ларин, сейчас искусственный интеллект активно проникает в бизнес и в деятельность самого разного рода. Если брать крупные предприятия и команды, это управление персоналом, постановка задач, написание определенных текстов, скриптов, а также анализ, связанный с аудиторией и различными маркетингами, технологиями, обратная связь.

Если же брать традиционно сегмент малого и среднего бизнеса, активно задействуется и позволяет сэкономить применение разнообразных чат-боты, применение скриптов, связанных с легальным автодозвоном, когда идет подтверждение, например, записи на прием, или же получение определенной обратной связи о качестве услуг, а также постановка и контроль задач за персоналом.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области в 2025 году самым популярным направлением стал микробизнес. Востребованы отрасли, наименее затратные в части инвестиций. Это торговля, оказание услуг и производство сельскохозяйственной продукции, сообщил во время пресс-конференции в «АиФ-Челябинск» вице-председатель ЧОО «Опора России» Алексей Ларин. «В Челябинской области малый и средний бизнес сейчас чувствует себя достаточно активно. И когда происходят какие-то моменты волатильности на внешних рынках, он сохраняет всегда стабильность и мобильность. При этом в основном в развитии бизнес-направлений или же при инвестировании в новые направления используются собственные средства. Причем за последние годы мы наблюдаем небольшой рост. Наиболее востребован микробизнес. Это до 120 миллионов выручки и 15 штатных сотрудников», — сообщил Ларин. Также в регионе активно развиваются производство товаров легкой промышленности, информационные технологии, оказание услуг интернет-продвижения, интернет-маркетинг (маркетплейсы). Как отметил Ларин, сейчас искусственный интеллект активно проникает в бизнес и в деятельность самого разного рода. Если брать крупные предприятия и команды, это управление персоналом, постановка задач, написание определенных текстов, скриптов, а также анализ, связанный с аудиторией и различными маркетингами, технологиями, обратная связь. Если же брать традиционно сегмент малого и среднего бизнеса, активно задействуется и позволяет сэкономить применение разнообразных чат-боты, применение скриптов, связанных с легальным автодозвоном, когда идет подтверждение, например, записи на прием, или же получение определенной обратной связи о качестве услуг, а также постановка и контроль задач за персоналом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...