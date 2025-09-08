Челябинцам раскрыли самые востребованные направления бизнеса в 2025 году

В Челябинской области в 2025 году самым популярным направлением стал микробизнес. Востребованы отрасли, наименее затратные в части инвестиций. Это торговля, оказание услуг и производство сельскохозяйственной продукции, сообщил во время пресс-конференции в «АиФ-Челябинск» вице-председатель ЧОО «Опора России» Алексей Ларин.
«В Челябинской области малый и средний бизнес сейчас чувствует себя достаточно активно. И когда происходят какие-то моменты волатильности на внешних рынках, он сохраняет всегда стабильность и мобильность. При этом в основном в развитии бизнес-направлений или же при инвестировании в новые направления используются собственные средства. Причем за последние годы мы наблюдаем небольшой рост. Наиболее востребован микробизнес. Это до 120 миллионов выручки и 15 штатных сотрудников», — сообщил Ларин.
Также в регионе активно развиваются производство товаров легкой промышленности, информационные технологии, оказание услуг интернет-продвижения, интернет-маркетинг (маркетплейсы). Как отметил Ларин, сейчас искусственный интеллект активно проникает в бизнес и в деятельность самого разного рода. Если брать крупные предприятия и команды, это управление персоналом, постановка задач, написание определенных текстов, скриптов, а также анализ, связанный с аудиторией и различными маркетингами, технологиями, обратная связь.
Если же брать традиционно сегмент малого и среднего бизнеса, активно задействуется и позволяет сэкономить применение разнообразных чат-боты, применение скриптов, связанных с легальным автодозвоном, когда идет подтверждение, например, записи на прием, или же получение определенной обратной связи о качестве услуг, а также постановка и контроль задач за персоналом.
