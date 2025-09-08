Число самозанятых в Челябинской области превысило 300 тысяч человек

В Челябинской области в сентябре 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года число самозанятых увеличилось на 100 000 — до 300 000 человек. Об этом во время пресс-конференции в «АиФ-Челябинск» сообщил первый заместитель министра экономического развития по региону Ильмар Шариев.
«Если говорить о динамике последних лет в Челябинской области, то к 2025 году добавилось практически 100 тысяч самозанятых наших граждан. Два года назад в регионе было 211 000, теперь — 311 000 человек», — подчеркнул Шариев.
Как отметил первый заместитель министра экономического развития по региону, такой рост обусловлен мерами поддержки, которые реализуются наравне с мерами поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства.
Также на увеличение числа самозанятых влияет развитие тех индустрий и сфер, в которых они представлены. Это не только маркетплейсы, но и новая институциональная сфера — креативные индустрии.
