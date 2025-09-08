Челябинец предстанет перед судом за убийство знакомого из-за ревности

В Озерске (Челябинская область) будут судить местного жителя, обвиняемого в убийстве знакомого. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, следствие по делу завершено. В прокуратуре утвердили обвинительное заключение.
«Следователем следственного отдела по городу Касли СКР по области завершено расследование уголовного дела. Следствием собрана достаточная доказательная база», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
«Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 1 ст. 166 УК РФ (угон), ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества). Уголовное дело направлено в Озерский горсуд для рассмотрения по существу», — отметили в пресс-службе прокуратуры области.
Погибшего искали с конца апреля. Тело было найдено через пару недель. Характер смерти носил криминальный характер — мужчину застрелили.
«На розыск пропавшего был ориентирован личный состав полиции Озерска. Информация с его приметами и описанием автомобиля также была направлена и в соседние районы. Полицейские опросили соседей разыскиваемого и его друзей и знакомых. К установлению обстоятельств произошедшего подключились оперативники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Челябинской области», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Сотрудники полиции и СК начали выяснять подробности последних дней жизни мужчины. Как сообщили URA.RU в пресс-службе главка, в результате совместно проведенной кропотливой работы был установлен мужчина, причастный к безвестному исчезновению озерчанина. Он сознался, что застрелил товарища из ружья на фоне ревности. В дальнейшем, скрывая следы преступления, он закопал труп в лесном массиве. В лесу он спрятал и автомобиль потерпевшего, замаскировав его.
Потерпевший и обвиняемый были знакомы по работе на ФГУП «Маяк». Первый работал лаборантом, второй — аппаратчиком.
