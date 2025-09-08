Челябинский экс-депутат Стрижкова ответит в суде за мошенничество

В Агаповском райсуде Челябинской области рассмотрят дело о мошенничестве в отношении экс-бухгалтера отдела правового обеспечения мер соцподдержки УСЗН района Ларисы Стрижковой. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, по совместительству с сентября 2020 году она была еще и местным депутатом. Следком направил материалы в прокуратуру, и после утверждения обвинительного заключения они поступили в суд, сообщили в ведомствах.
«Следователем завершено расследование уголовного дела. Следствием собрана достаточная доказательная база», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. В пресс-службе прокуратуры добавили, что обвинительное заключение по делу утверждено. Материалы направлены в Агаповский райсуд для рассмотрения по существу.
На момент задержания Стрижкова была действующим депутатом Совета депутатов Агаповского сельского поселения Агаповского района. Но по ходу следствия написала заявление о сложении с себя полномочий.
Стрижкову обвиняют в мошенничестве. Предварительно, работая бухгалтером в УСЗН, она вносила в систему несуществующих людей, которым якобы полагается компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. При этом в качестве реквизитов указывала данные своих родственников. Таким образом она вынесла из бюджета более 1 млн рублей и потратила их на свои нужды.
По ходу следствия Стрижкова частично возместила причиненный ущерб, выплатив около 400 тысяч рублей. На остаток суммы ущерба предъявлено исковое заявление в суд. Имущество экс-депутата остается под арестом.
