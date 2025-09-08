В Челябинске ученый Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) Евгений Соломин вместе с коллегами из других стран нашел способ получать много электричества из навоза и древесины. Как URA.RU рассказали в пресс-службе вуза, исследователи объединили две технологии.
«Эксергетический анализ показал, сколько энергии тратится зря по причине несовершенства технологий, а какие потери энергии неотвратимы. Газогенератор превращает биомассу — древесину и сельхозотходы — в горючий газ. При этом значительная часть полезной энергии расходуется напрасно. Ученые предложили объединить работу газогенератора с регазификацией сжиженного природного газа (СПГ)», — заявили URA.RU в ЮУрГУ.
Такой конвейер позволит использовать термальную энергию, которая теряется при переведении СПГ в газообразное состояние. При этом, по словам ученых, выходная энергия может быть направлена как для генерации электричества, так и для использования в электролизе, что позволит получать водород. Этот газ, в свою очередь, также может выступать топливом.
Исследование провела группа ученых из России, арабских и африканских стран. Профессор кафедры «Электрические станции, сети и системы электроснабжения» Политехнического института ЮУрГУ Соломин стал единственным представителем вуза в сообществе. Результаты опубликовал «Международный журнал по водородной энергетике». Работа, направленная на создание экологичных и экономных технологий выработки энергии, является одним из приоритетов вуза. Исследование соответствует целям и задачам нацпроекта «Десятилетие науки и технологий».
