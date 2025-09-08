08 сентября 2025

Челябинский депутат ЗСО Жолобов снялся с выборов в Копейске

Павел Жолобов в прошлом году претендовал на кресло мэра Челябинска, а сейчас может пойти на новый срок в заксобрание региона
Павел Жолобов в прошлом году претендовал на кресло мэра Челябинска, а сейчас может пойти на новый срок в заксобрание региона

Депутат заксобрания Челябинской области Павел Жолобов снял свою кандидатуру с муниципальных выборов в Копейске. Он был кандидатом в горсобрания по округу № 3.

«Жолобов Павел Петрович, 1984 года рождения. Выбывший после регистрации кандидат», — сообщается на сайте облизбиркома. При этом Жолобов остался в списке кандидатов в областное заксобрание от «Справедливой России».

Избирательный округ № 3 находится на территории поселка Горняк. После снятия Жолобова за место в собрании депутатов Копейска от этого округа продолжат вести борьбу самовыдвиженец, пенсионер Александр Анисимов, представительница «Единой России» Наталья Никанорова, кандидат от «Новых людей» Николай Пилюгин, представитель ЛДПР, пенсионер Евгений Третьяков и временно неработающий самовыдвиженец Семен Турченко.

Выборы в муниципальные собрания депутатов Челябинской области состоятся в период с 12 по 14 сентября. В эти же дни состоятся выборы депутатов заксобрания региона. 

