Челябинский депутат ЗСО Жолобов снялся с выборов в Копейске

Депутат заксобрания Челябинской области Павел Жолобов снял свою кандидатуру с муниципальных выборов в Копейске. Он был кандидатом в горсобрания по округу № 3.
«Жолобов Павел Петрович, 1984 года рождения. Выбывший после регистрации кандидат», — сообщается на сайте облизбиркома. При этом Жолобов остался в списке кандидатов в областное заксобрание от «Справедливой России».
Избирательный округ № 3 находится на территории поселка Горняк. После снятия Жолобова за место в собрании депутатов Копейска от этого округа продолжат вести борьбу самовыдвиженец, пенсионер Александр Анисимов, представительница «Единой России» Наталья Никанорова, кандидат от «Новых людей» Николай Пилюгин, представитель ЛДПР, пенсионер Евгений Третьяков и временно неработающий самовыдвиженец Семен Турченко.
Выборы в муниципальные собрания депутатов Челябинской области состоятся в период с 12 по 14 сентября. В эти же дни состоятся выборы депутатов заксобрания региона.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!