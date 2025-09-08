08 сентября 2025

СК возбудил дело из-за приготовления яичницы на Вечном огне в Долгодеревенском

Звезда Вечного огня закидана едой
В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту осквернения мемориального комплекса в селе Долгодеревенское. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления Следственного комитета региона (СУ СК). На звезде, где горит Вечный огонь, неизвестные ранее приготовили яичницу. 

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, совершенное публично). Выполняется комплекс первоначальных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. 

В селе Долгодеревенское неизвестные ранее осквернили мемориальный комплекс «Защитникам Отечества». На звезде, где горит Вечный огонь, была приготовлена яичница. Поиском вандалов также занимаются сотрудники полиции, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. 

