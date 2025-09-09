В Челябинской области по новой программе бизнесу обучаются 350 ветеранов СВО

В Челябинской области три месяца работает программа, помогающая открыть и развить свой бизнес ветеранам специальной военной операции (СВО). За это время 30 военнослужащих в отставке уже стали предпринимателями, 350 участников проходят обучение, а 500 человек — подали заявки. Об этом на пресс-конференции в «АиФ-Челябинск» рассказала начальник управления массового сегмента ПСБ в Челябинске Ольга Смирнова.
«Это дистанционные курсы онлайн, которые можно пройти в любое удобное время, 24 на 7, в любой точке страны. Это девять модулей, которые охватывают основу предпринимательской деятельности, 40 видеоуроков и девять тестовых заданий. Участники могут пройти обучение в любое время», — сообщила Смирнова.
Программа «Новое звание предпринимателя» помогает ветеранам боевых действий, в том числе СВО, военным пенсионерам и членам их семей запустить бизнес с нуля, интегрироваться в гражданскую жизнь. Это комплексное решение, помогающее как начинающим предпринимателям без опыта ведения бизнеса, так и действующим бизнесменам.
Поддержка для будущих бизнесменов во время обучения обеспечена во всех направлениях. Если будущий предприниматель еще не решил, каким видом бизнеса хотел бы заниматься, ему предлагают готовое решение. Например, франшизы действующих брендов в востребованных сферах. Это могут быть образовательные проекты, туристические глэмпинги, ателье и фуд-бренды. Также участникам проекта будет оказана помощь в разработке бизнес-плана.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!