Бастрыкин занялся делом об обрушении горки на ребенка на набережной в Челябинске

Результаты расследования уголовного дела об обрушении горки на набережной озера Смолино в Челябинске, в результате которого пострадал 10-летний мальчик, направят в Следственный комитет России. Об этом сообщил официальный канал связи граждан с СК РФ.
«В центральный аппарат ведомства будет доложено об обстоятельствах травмирования ребенка на детской площадке в Челябинске. В социальных медиа сообщается, что малолетний ребенок получил травмы в результате обрушения конструкции горки на набережной озера Смолино. Мальчику понадобилась помощь медиков», — говорится в сообщении.
Было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил временно исполняющему обязанности руководителя следственного управления СК РФ по Челябинской области Константину Правосудову в кратчайшие сроки представить доклад о ходе расследования.
Инцидент произошел на детской площадке, расположенной на новой набережной озера Смолино. Металлическая вращающаяся конструкция горки обрушилась на мальчика, ударила его и придавила. В результате ребенок был госпитализирован с диагнозом сотрясение мозга.
