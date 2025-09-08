В Челябинске эвакуировали IT-лицей

В Челябинске утром 9 сентября эвакуировали «IT-лицей Привилегия». В учреждении проводится проверка, сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД города.
«Проводится проверка. На месте работают сотрудники полиции», — сообщили URA.RU в пресс-службе городского управления.
Дальнейшая информация будет предоставлена после окончания проверочных мероприятий. URA.RU пыталось связаться с лицеем. На звонок там не ответили.
Обновлено в 09:56 по Уральскому времени:
«В ОП „Северо-Западный поступило сообщение и подозрительном предмете. Полицейские незамедлительно выехали на указанный адрес. Сообщение не подтвердилось“, — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Челябинску.
