08 сентября 2025

В Челябинске эвакуировали IT-лицей

В учебном заведении проводится проверка
В учебном заведении проводится проверка

В Челябинске утром 9 сентября эвакуировали «IT-лицей Привилегия». В учреждении проводится проверка, сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД города.

«Проводится проверка. На месте работают сотрудники полиции», — сообщили URA.RU в пресс-службе городского управления.

Дальнейшая информация будет предоставлена после окончания проверочных мероприятий. URA.RU пыталось связаться с лицеем. На звонок там не ответили.

Обновлено в 09:56 по Уральскому времени: 

«В ОП „Северо-Западный поступило сообщение и подозрительном предмете. Полицейские незамедлительно выехали на указанный адрес. Сообщение не подтвердилось“, — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Челябинску.

