Импорт репчатого лука в Челябинскую область увеличился в 13 раз

В Челябинской области объем импорта репчатого лука вырос в 13 раз за год. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни.
«Основным поставщиком остается Узбекистан, доля которого в объемах сохраняется лидирующей. В 2025 году география ввоза расширилась и доставили туркменистанский лук», — уточнили в ведомстве.
В ведомстве отметили, что доля репчатого лука превышает 70% от общего веса ввезенных овощей и корнеплодов. Следом по востребованности импортных овощей идут капуста и томаты. По данным таможни, рост объемов импорта связан с высоким спросом на овощи и расширением торговых связей региональных компаний.
