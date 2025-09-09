Топ-менеджер «Газпрома» Шмидт пытался вновь покинуть СИЗО в Челябинске

Максим Шмидт останется в СИЗО до ноября
Максим Шмидт останется в СИЗО до ноября Фото:

Заместитель главного инженера АО «Газпром газораспределение Челябинск» Максим Шмидт, обвиняемый в коррупции, пытался вновь покинуть камеру СИЗО. Он подал апелляционную жалобу в областной суд. Но, как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, решение оставили без изменения.

«С учетом позиции прокурора суд апелляционной инстанции оставил постановление Центрального районного суда Челябинска без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Шмидта пробудет в СИЗО до 4 ноября 2025 года.

Инженер находится в СИЗО с 5 июня. Это его вторая неудачная попытка оспорить меру пресечения.

Шмидт был задержан сотрудниками региональных управлений ФСБ и СКР в начале июня. Ему предъявили обвинения в получении взятки. По версии следствия, сотрудника подкупил коммерсант. Он дал ему 1 млн рублей взамен на лоббирование интересов фирмы при заключении и исполнении контрактов, а также за общее покровительство при проверке, приемке, своевременной оплате выполненных работ.

