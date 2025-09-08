Рабочих Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) после ремонта четырех плавильных печей полностью избавят от пыли и газа. Как URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия, работа завершится до конца года.
«Сразу четыре плавильные печи ЧЭМК, относящиеся к участку выплавки и переработки ферросплавов цеха № 7 (ранее — цех № 5), будут отремонтированы до конца 2025 года. Масштабное обновление оборудования затронуло сразу несколько производственных подразделений комбината», — заявили URA.RU на комбинате.
Стартовавшая в июле программа обновления успела дать результат: успешно отремонтированы печи № 23 и 24. С 1 сентября на ремонт остановили печь № 21, а в октябре планируется обновление последней печи — № 22. Главное новшество заключается в установке специального «зонта», который будет улавливать все выбросы, направляя их в газоочистку, что способствует улучшению рабочей атмосферы.
«Проводимые ремонты позволяют не только повысить надежность оборудования, но и сделать условия труда плавильщиков комфортнее и безопаснее. В цехе становится легче дышать, снижается запыленность. Все это напрямую отражается на самочувствии людей и на качестве выполняемой ими работы», — отметил гендиректор ЧЭМК Анатолий Бровко. Подрядчиков ЧЭМК привлекать не стал: работы комбинат ведет самостоятельно. Параллельно предприятие продолжило обновлять оборудование в других подразделениях. В цехе № 7 ремонтируют печь № 44, а цехе № 8 — печь № 51.
В начале 2024 года ЧЭМК стал государственным. Генпрокуратура РФ подала иск в суд, в котором заявила, что приватизация группы была незаконной. Решения принимались региональными органами власти в то время, как должны были на уровне правительства страны. После национализации менеджмент взял курс на модернизацию производства. Вредное электродное производство руководство остановило.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!