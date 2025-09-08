08 сентября 2025

Рабочих ЧЭМК ремонты плавильных печей полностью избавят от газа и пыли. Фото

Ремонт печей ЧЭМК сделает комфортной работу персонала
Ремонт печей ЧЭМК сделает комфортной работу персонала

Рабочих Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) после ремонта четырех плавильных печей полностью избавят от пыли и газа. Как URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия, работа завершится до конца года.

«Сразу четыре плавильные печи ЧЭМК, относящиеся к участку выплавки и переработки ферросплавов цеха № 7 (ранее — цех № 5), будут отремонтированы до конца 2025 года. Масштабное обновление оборудования затронуло сразу несколько производственных подразделений комбината», — заявили URA.RU на комбинате.

Стартовавшая в июле программа обновления успела дать результат: успешно отремонтированы печи № 23 и 24. С 1 сентября на ремонт остановили печь № 21, а в октябре планируется обновление последней печи — № 22. Главное новшество заключается в установке специального «зонта», который будет улавливать все выбросы, направляя их в газоочистку, что способствует улучшению рабочей атмосферы.

«Проводимые ремонты позволяют не только повысить надежность оборудования, но и сделать условия труда плавильщиков комфортнее и безопаснее. В цехе становится легче дышать, снижается запыленность. Все это напрямую отражается на самочувствии людей и на качестве выполняемой ими работы», — отметил гендиректор ЧЭМК Анатолий Бровко. Подрядчиков ЧЭМК привлекать не стал: работы комбинат ведет самостоятельно. Параллельно предприятие продолжило обновлять оборудование в других подразделениях. В цехе № 7 ремонтируют печь № 44, а цехе № 8 — печь № 51.

В начале 2024 года ЧЭМК стал государственным. Генпрокуратура РФ подала иск в суд, в котором заявила, что приватизация группы была незаконной. Решения принимались региональными органами власти в то время, как должны были на уровне правительства страны. После национализации менеджмент взял курс на модернизацию производства. Вредное электродное производство руководство остановило.

Ремонт двух печей успел благополучно завершиться
Ремонт двух печей успел благополучно завершиться
Фото:

