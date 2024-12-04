Медведев обвинил Блинкена в наплевательском отношении к гибели украинцев

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Совет первичных отделений партии "Единая Россия". Москва, медведев дмитрий
Медведев осудил требование Блинкена снизить возраст мобилизации на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев критикует администрацию США за требование к Украине снизить призывной возраст, что, по его мнению, свидетельствует о равнодушии к жизням молодых украинцев. Он утверждает, что такое решение приведет к потенциальным смертям 18-летних граждан.

«Все-таки уходящий [госсекретарь США Энтони] Блинкен — редкая мразь. Требует от Украины снизить возраст мобилизации для продолжения „помощи США“. Значит, будут умирать 18-летние, но администрации Байдена плевать на это», — написал Медведев в X.

Согласно информации, опубликованной агентством Рейтер и основанной на данных от представителя Белого дома, Соединенные Штаты предложили Украине понизить возрастной порог для призыва в армию с 25 до 18 лет в связи с дефицитом боеспособных сил в ВСУ. В свою очередь, агентство Associated Press сообщило, что администрация президента США Джо Байдена обосновала эту рекомендацию «логикой чисел», передает RT. В апреле текущего года украинский лидер Владимир Зеленский ратифицировал законопроект, который предусматривает уменьшение возраста мобилизации на территории Украины с 27 до 25 лет, напоминает MK.RU.

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев критикует администрацию США за требование к Украине снизить призывной возраст, что, по его мнению, свидетельствует о равнодушии к жизням молодых украинцев. Он утверждает, что такое решение приведет к потенциальным смертям 18-летних граждан. «Все-таки уходящий [госсекретарь США Энтони] Блинкен — редкая мразь. Требует от Украины снизить возраст мобилизации для продолжения „помощи США“. Значит, будут умирать 18-летние, но администрации Байдена плевать на это», — написал Медведев в X. Согласно информации, опубликованной агентством Рейтер и основанной на данных от представителя Белого дома, Соединенные Штаты предложили Украине понизить возрастной порог для призыва в армию с 25 до 18 лет в связи с дефицитом боеспособных сил в ВСУ. В свою очередь, агентство Associated Press сообщило, что администрация президента США Джо Байдена обосновала эту рекомендацию «логикой чисел», передает RT. В апреле текущего года украинский лидер Владимир Зеленский ратифицировал законопроект, который предусматривает уменьшение возраста мобилизации на территории Украины с 27 до 25 лет, напоминает MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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