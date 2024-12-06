В московском кафе «Моремания» обнаружили грубые нарушения санитарных норм

Специалисты Роспотребнадзора по Москве выявили серьезные нарушения санитарных норм в двух кафе сети «Моремания», что привело к изъятию 73 килограмма продукции. Проверка была инициирована после публикации в СМИ и запроса от депутата Госдумы.
«По факту публикации 26.11.2024 репортажа „SHOT-ПРОВЕРКА“ в СМИ и в связи с запросом депутата Государственной думы о нарушениях санитарных требований в двух кафе „Моремания“ ... Управлением Роспотребнадзора ... проведены внеплановые выездные проверки... В ходе проведения внеплановых выездных проверок в период с 02.12.2024 по 04.12.2024 информация, опубликованная в СМИ, подтвердилась... Снято с реализации 73 килограмма кулинарной продукции...», — написали на сайте Роспотребнадзора.
Во время проверок были выявлены многочисленные нарушения, включая несоблюдение температурного режима хранения продуктов, отсутствие маркировки с датами выработки и сроками годности, а также хранение продуктов с истекшим сроком годности. В результате нарушения санитарных норм составлены протоколы об административных правонарушениях, и дела направлены в районные суды для рассмотрения возможности приостановления деятельности данных предприятий.
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