Челябинские таможенники остановили ввоз 700 опасных капсул для похудения

В Челябинскую область не пустили 700 капсул с сильнодействующим веществом для похудения из Казахстана. Рецептурный препарат челябинки заказали из Казахстана, сообщили URA.RU в пресс-службе таможни.
«Три жительницы Челябинской области заказали „чудодейственные“ пилюли для похудения. При получении доставки женщин задержали челябинские таможенники. Почти 700 капсул с запрещенным сильнодействующим веществом были в посылках из Казахстана», — сообщили URA.RU в пресс-службе.
Экспертиза обнаружила 140 граммов сибутрамина в капсулах. Вещество ограничено к перемещению на территории России и назначается по медицинским показаниям. Сотрудники Уральской оперативной таможни возбудили дела по ст.16.3 КоАП РФ за несоблюдение ограничений, назначив женщинам штрафы.
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