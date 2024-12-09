09 декабря 2024

Челябинские таможенники остановили ввоз 700 опасных капсул для похудения

© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинскую область не пустили капсулы с 140 граммами сибутрамина
В Челябинскую область не пустили капсулы с 140 граммами сибутрамина Фото:

В Челябинскую область не пустили 700 капсул с сильнодействующим веществом для похудения из Казахстана. Рецептурный препарат челябинки заказали из Казахстана, сообщили URA.RU в пресс-службе таможни.

«Три жительницы Челябинской области заказали „чудодейственные“ пилюли для похудения. При получении доставки женщин задержали челябинские таможенники. Почти 700 капсул с запрещенным сильнодействующим веществом были в посылках из Казахстана», — сообщили URA.RU в пресс-службе.

Экспертиза обнаружила 140 граммов сибутрамина в капсулах. Вещество ограничено к перемещению на территории России и назначается по медицинским показаниям. Сотрудники Уральской оперативной таможни возбудили дела по ст.16.3 КоАП РФ за несоблюдение ограничений, назначив женщинам штрафы.

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В Челябинскую область не пустили 700 капсул с сильнодействующим веществом для похудения из Казахстана. Рецептурный препарат челябинки заказали из Казахстана, сообщили URA.RU в пресс-службе таможни. «Три жительницы Челябинской области заказали „чудодейственные“ пилюли для похудения. При получении доставки женщин задержали челябинские таможенники. Почти 700 капсул с запрещенным сильнодействующим веществом были в посылках из Казахстана», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Экспертиза обнаружила 140 граммов сибутрамина в капсулах. Вещество ограничено к перемещению на территории России и назначается по медицинским показаниям. Сотрудники Уральской оперативной таможни возбудили дела по ст.16.3 КоАП РФ за несоблюдение ограничений, назначив женщинам штрафы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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