Тюменские проститутки идут в риэлторы из-за падения спроса на интим-услуги

Тюменские проститутки вынуждены устраиваться на обычную работу из-за резкого падения спроса на незаконные интим-услуги. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. Так, некоторые «жрицы любви» становятся риэлторами.
«Тюменцы стали реже обращаться к проституткам за интим-услугами. Из-за этого у местных жриц любви стало значительно меньше денег и они вынуждены устраиваться на „нормальную“ работу. Некоторые идут в риэлторы, некоторые — находят какую-то удаленную работу, которая не требует высокой квалификации», — отметил собеседник URA.RU.
Он добавил, что, многие иногородние проститутки на фоне падения доходов уехали из Тюмени. Комментарии правоохранительных структур ожидаются.
За занятие проституцией в России предусмотрена административная ответственность. Штраф по ст. 6.11 КоАП РФ (занятие проституцией) составляет от 1 000 до 2 000 рублей. Организаторам незаконного бизнеса грозит уголовная ответственность с максимальным сроком наказания до 10 лет лишения свободы.
Работницы незаконного рынка интим-услуг Тюмени начали ездить «на заработки» в города ХМАО, поскольку там им платят больше денег. По данным источников URA.RU, проститутки «работают» в Югре вахтами: приезжают туда на несколько недель, а затем возвращаются домой.
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