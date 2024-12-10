10 декабря 2024

Машину экспертов МАГАТЭ атаковали дроны в Запорожской области

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Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил атаку дронов на служебную машину Агентства
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил атаку дронов на служебную машину Агентства Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Беспилотник атаковал служебное транспортное средство МАГАТЭ в Запорожской области, обошлось без жертв. Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

«Сегодня на дороге к Запорожской атомной электростанции в Украине беспилотник нанес удар и серьезно повредил служебное транспортное средство МАГАТЭ», — заявил Рафаэль Гросси в соцсети X. Он осудил нападение на сотрудников Агентства, которые пытаются предотвратить ядерную катастрофу во время разворачивающегося конфликта. Гросси отметил, что транспортное средство было сильно повреждено, однако атака дрона не привела к жертвам.

Ранее стало известно, что ВСУ открыли массированный артиллерийский обстрел по ЗАЭС. Советник генерального директора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа доложил, что шесть ракет попали в бассейн фонтана-охлаждения реакторов, а два в сухое хранилище ядерных отходов (СХОЯТ). На фоне этого сотрудники МАГАТЭ планировали визиты на станцию, а Гросси сообщал о планах приехать в Россию и на Украину в целях создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

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Беспилотник атаковал служебное транспортное средство МАГАТЭ в Запорожской области, обошлось без жертв. Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. «Сегодня на дороге к Запорожской атомной электростанции в Украине беспилотник нанес удар и серьезно повредил служебное транспортное средство МАГАТЭ», — заявил Рафаэль Гросси в соцсети X. Он осудил нападение на сотрудников Агентства, которые пытаются предотвратить ядерную катастрофу во время разворачивающегося конфликта. Гросси отметил, что транспортное средство было сильно повреждено, однако атака дрона не привела к жертвам. Ранее стало известно, что ВСУ открыли массированный артиллерийский обстрел по ЗАЭС. Советник генерального директора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа доложил, что шесть ракет попали в бассейн фонтана-охлаждения реакторов, а два в сухое хранилище ядерных отходов (СХОЯТ). На фоне этого сотрудники МАГАТЭ планировали визиты на станцию, а Гросси сообщал о планах приехать в Россию и на Украину в целях создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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