Машину экспертов МАГАТЭ атаковали дроны в Запорожской области

Беспилотник атаковал служебное транспортное средство МАГАТЭ в Запорожской области, обошлось без жертв. Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
«Сегодня на дороге к Запорожской атомной электростанции в Украине беспилотник нанес удар и серьезно повредил служебное транспортное средство МАГАТЭ», — заявил Рафаэль Гросси в соцсети X. Он осудил нападение на сотрудников Агентства, которые пытаются предотвратить ядерную катастрофу во время разворачивающегося конфликта. Гросси отметил, что транспортное средство было сильно повреждено, однако атака дрона не привела к жертвам.
Ранее стало известно, что ВСУ открыли массированный артиллерийский обстрел по ЗАЭС. Советник генерального директора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа доложил, что шесть ракет попали в бассейн фонтана-охлаждения реакторов, а два в сухое хранилище ядерных отходов (СХОЯТ). На фоне этого сотрудники МАГАТЭ планировали визиты на станцию, а Гросси сообщал о планах приехать в Россию и на Украину в целях создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
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