Пермская инвестиционная карта стала лучшей в России

В Москве подвели итоги Национальной премии в сфере инвестиционного развития. В номинации «Лучшая инвестиционная карта» победил Пермский край. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Работу Агентств инвестиционного развития субъектов РФ оценивали по номинациям „Лучший инвестиционный портал“, „Лучшая инвестиционная карта“, „Лучшая масштабируемая практика“, также оценивались лучшие продукты агентств, их сотрудники и вклад в межрегиональное сотрудничество. Пермский край был признан победителем в номинации „Лучшая инвестиционная карта“ совместно с Нижегородской, Тюменской и Челябинской областями», — рассказали в пресс-службе краевого правительства.
Инвестиционная карта Пермского края представляет собой сервис, где собрано более 470 площадок для инвестиций. Туда автоматически подгружаются данные из ЕГРН, представлена кадастровая и градостроительная информация, которая помогает принять решение об инвестировании. «Инвестиционная карта сокращает путь инвестора от идеи до готового проекта», — отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
Во время вручения награды выступил министр экономического развития Российской Федерации Мурат Керефов. Он подчеркнул, что за последние четыре года агентства развития привлекли более 10 трлн рублей. Были запущены новые производства, созданы рабочие места.
Национальная премия в сфере инвестиционного развития прошла в рамках мероприятия «100 вопросов о будущем России». В нем принимали участие представители правительства и минэкономразвития РФ. На участие в премии было подано 246 заявок по 12 номинациям. Организатором мероприятия стала «Национальная Ассоциация агентств инвестиций и развития» (НААИР).
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