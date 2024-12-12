Из «Пермгорэлектротранса» уволился главный по организации пассажирских перевозок

«Пермгорэлектротранс» покинул замгендиректора Виталий Басс
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Виталий Басс больше не отвечает за движение трамваев в Перми
Виталий Басс больше не отвечает за движение трамваев в Перми Фото:

Муниципальное предприятие «Пермгорэлектротранса» покинул глава службы организации пассажирских перевозок Виталий Басс. Он проработал в компании около 30 лет.

«МУП „Пермгорэлектротранс“ покинул один из самых опытных членов управленческой команды Виталий Басс. Многие годы он занимал должность заместителя генерального директора предприятия, а в последнее время руководил службой организации пассажирских перевозок», — сообщает портал «В курсе.ру».

Басс пришел в «Пермгорэлектротранс» в 1996 году на должность главного инженера трамвайного депо «Балатово». Уволился он по собственному желанию, сообщили на предприятии.

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Муниципальное предприятие «Пермгорэлектротранса» покинул глава службы организации пассажирских перевозок Виталий Басс. Он проработал в компании около 30 лет. «МУП „Пермгорэлектротранс“ покинул один из самых опытных членов управленческой команды Виталий Басс. Многие годы он занимал должность заместителя генерального директора предприятия, а в последнее время руководил службой организации пассажирских перевозок», — сообщает портал «В курсе.ру». Басс пришел в «Пермгорэлектротранс» в 1996 году на должность главного инженера трамвайного депо «Балатово». Уволился он по собственному желанию, сообщили на предприятии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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