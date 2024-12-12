Из «Пермгорэлектротранса» уволился главный по организации пассажирских перевозок

Муниципальное предприятие «Пермгорэлектротранса» покинул глава службы организации пассажирских перевозок Виталий Басс. Он проработал в компании около 30 лет.
«МУП „Пермгорэлектротранс“ покинул один из самых опытных членов управленческой команды Виталий Басс. Многие годы он занимал должность заместителя генерального директора предприятия, а в последнее время руководил службой организации пассажирских перевозок», — сообщает портал «В курсе.ру».
Басс пришел в «Пермгорэлектротранс» в 1996 году на должность главного инженера трамвайного депо «Балатово». Уволился он по собственному желанию, сообщили на предприятии.
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