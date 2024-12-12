В Екатеринбурге подъезд одного из домов в жилом районе Вторчермет залит кровью, видны следы ботинок и осколки разбитой бутылки. Об этом очевидцы сообщили в соцсетях.
«В подъезде на Вторчермете произошла резня. Ниже лежали осколки от разбитой бутылки», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». В комментариях один из пользователей рассказал, что подрались наркоманы, которые употребляют соли. Сделали это они якобы, так как не поделили между собой девушку по имени Ксения.
Корреспондент URA.RU обратился в УМВД по Екатеринбургу за комментарием. Ответ ожидается.
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