12 декабря 2024

На Вторчермете неизвестные устроили драку с «розочкой», подъезд залит кровью. Фото

В Екатеринбурге подъезд залит кровью
© Служба новостей «URA.RU»
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На полу подъезда нашли кровавые следы ботинок (архивное фото)
На полу подъезда нашли кровавые следы ботинок (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге подъезд одного из домов в жилом районе Вторчермет залит кровью, видны следы ботинок и осколки разбитой бутылки. Об этом очевидцы сообщили в соцсетях.

«В подъезде на Вторчермете произошла резня. Ниже лежали осколки от разбитой бутылки», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». В комментариях один из пользователей рассказал, что подрались наркоманы, которые употребляют соли. Сделали это они якобы, так как не поделили между собой девушку по имени Ксения.

Корреспондент URA.RU обратился в УМВД по Екатеринбургу за комментарием. Ответ ожидается.

Кровь обнаружили на лестничной клетке
Кровь обнаружили на лестничной клетке
Фото:
На полу подъезда также увидели осколки от бутылки
На полу подъезда также увидели осколки от бутылки
Фото:

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В Екатеринбурге подъезд одного из домов в жилом районе Вторчермет залит кровью, видны следы ботинок и осколки разбитой бутылки. Об этом очевидцы сообщили в соцсетях. «В подъезде на Вторчермете произошла резня. Ниже лежали осколки от разбитой бутылки», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». В комментариях один из пользователей рассказал, что подрались наркоманы, которые употребляют соли. Сделали это они якобы, так как не поделили между собой девушку по имени Ксения. Корреспондент URA.RU обратился в УМВД по Екатеринбургу за комментарием. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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