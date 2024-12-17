В Перми массово эвакуируют автомобили у ЦУМа. Фото, видео

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Автолюбители парковались на тротуаре у ЦУМа незаконно
Автолюбители парковались на тротуаре у ЦУМа незаконно Фото:

В Перми начали эвакуировать автомобили, припаркованные на тротуаре у ЦУМа. Ранее жители жаловались на нелегальную стоянку в соцсетях.

«Эвакуируют авто, стоящие на тротуаре у дома по улице Ленина, 47. Машины, припаркованные на проезжей части, не трогали», — сообщает корреспондент URA.RU.

На штрафстоянку увезли три автомобиля. Сейчас на месте остался дежурить полк ДПС.

Неправильно припаркованные автомобили увозят на штрафстоянку
Неправильно припаркованные автомобили увозят на штрафстоянку
Фото:
У ЦУМа дежурит полк ДПС
У ЦУМа дежурит полк ДПС
Фото:

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В Перми начали эвакуировать автомобили, припаркованные на тротуаре у ЦУМа. Ранее жители жаловались на нелегальную стоянку в соцсетях. «Эвакуируют авто, стоящие на тротуаре у дома по улице Ленина, 47. Машины, припаркованные на проезжей части, не трогали», — сообщает корреспондент URA.RU. На штрафстоянку увезли три автомобиля. Сейчас на месте остался дежурить полк ДПС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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