Автолюбители парковались на тротуаре у ЦУМа незаконно
В Перми начали эвакуировать автомобили, припаркованные на тротуаре у ЦУМа. Ранее жители жаловались на нелегальную стоянку в соцсетях.
«Эвакуируют авто, стоящие на тротуаре у дома по улице Ленина, 47. Машины, припаркованные на проезжей части, не трогали», — сообщает корреспондент URA.RU.
На штрафстоянку увезли три автомобиля. Сейчас на месте остался дежурить полк ДПС.
Неправильно припаркованные автомобили увозят на штрафстоянку
У ЦУМа дежурит полк ДПС
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