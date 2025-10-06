Подрядчик незаконно выиграл тендер на обустройство освещения в пермском сквере

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил исковые требования прокуратуры региона к подрядчику, заключившему муниципальный контракт. Решением суда недействительным признан договор, предусматривающий выполнение работ по реконструкции сетей наружного освещения в сквере возле Дворца культуры имени Пушкина.
«Основанием для подачи иска стало выявление факта предоставления юридическим лицом поддельных документов. Они подтверждали его профессиональный опыт», — сообщает прокуратура Пермского края в telegram-канале.
Благодаря данному решению удалось предотвратить взыскание в пользу подрядчика средств МКУ «Пермблагоустройство». Контракт заключался на сумму свыше 4,5 млн рублей.
