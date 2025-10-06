Подрядчик незаконно выиграл тендер на обустройство освещения в пермском сквере

Подрядчик подделал документы, чтобы выиграть тендер на 4,5 млн рублей в Перми
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подрядчик предоставил поддельные документы, в которых завысил опыт
Подрядчик предоставил поддельные документы, в которых завысил опыт Фото:

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил исковые требования прокуратуры региона к подрядчику, заключившему муниципальный контракт. Решением суда недействительным признан договор, предусматривающий выполнение работ по реконструкции сетей наружного освещения в сквере возле Дворца культуры имени Пушкина.

«Основанием для подачи иска стало выявление факта предоставления юридическим лицом поддельных документов. Они подтверждали его профессиональный опыт», — сообщает прокуратура Пермского края в telegram-канале. 

Благодаря данному решению удалось предотвратить взыскание в пользу подрядчика средств МКУ «Пермблагоустройство». Контракт заключался на сумму свыше 4,5 млн рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Арбитражный суд Пермского края удовлетворил исковые требования прокуратуры региона к подрядчику, заключившему муниципальный контракт. Решением суда недействительным признан договор, предусматривающий выполнение работ по реконструкции сетей наружного освещения в сквере возле Дворца культуры имени Пушкина. «Основанием для подачи иска стало выявление факта предоставления юридическим лицом поддельных документов. Они подтверждали его профессиональный опыт», — сообщает прокуратура Пермского края в telegram-канале.  Благодаря данному решению удалось предотвратить взыскание в пользу подрядчика средств МКУ «Пермблагоустройство». Контракт заключался на сумму свыше 4,5 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...