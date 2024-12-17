В Тюмени осудили мужчину, пытавшегося обменять поддельные права

В Тюмени осудили мужчину, который пытался обменять поддельные права на действительные. Документ он купил в Республике Казахстан, сообщили в пресс-службе судов Тюменской области.
«Как установил суд, в период времени с 1 июля 2024 года по 9 августа 2024 года Василенко, за денежное вознаграждение в размере 150 000 рублей, приобрел с целью использования у неустановленного лица поддельный документ — водительское удостоверение, выданное в Республике Казахстан, которое, согласно заключению эксперта, не соответствует образцу бланка водительского удостоверения Республики Казахстан», — гласит сообщение на сайте пресс-службы.
С поддельными правами тюменец пришел в ГАИ, чтобы обменять их на российские. Однако сотрудники распознали фальшивку и изъяли. На суде мужчина полностью признал вину. Ему назначили наказание в виде ограничения свободы на три месяца.
Ранее URA.RU cообщало, что в Тюмени нелегальный мигрант с поддельными правами работал водителем маршрутки. Водительское удостоверение было направлено на экспертизу. Его владелец доставлен для разбирательства в один из тюменских отделов полиции.
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