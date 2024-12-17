17 декабря 2024

В Тюмени осудили мужчину, пытавшегося обменять поддельные права

© Служба новостей «URA.RU»
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Поддельные права тюменец купил в Казахстане
Поддельные права тюменец купил в Казахстане Фото:

В Тюмени осудили мужчину, который пытался обменять поддельные права на действительные. Документ он купил в Республике Казахстан, сообщили в пресс-службе судов Тюменской области. 

«Как установил суд, в период времени с 1 июля 2024 года по 9 августа 2024 года Василенко, за денежное вознаграждение в размере 150 000 рублей, приобрел с целью использования у неустановленного лица поддельный документ — водительское удостоверение, выданное в Республике Казахстан, которое, согласно заключению эксперта, не соответствует образцу бланка водительского удостоверения Республики Казахстан», — гласит сообщение на сайте пресс-службы.

С поддельными правами тюменец пришел в ГАИ, чтобы обменять их на российские. Однако сотрудники распознали фальшивку и изъяли. На суде мужчина полностью признал вину. Ему назначили наказание в виде ограничения свободы на три месяца. 

Ранее URA.RU cообщало, что в Тюмени нелегальный мигрант с поддельными правами работал водителем маршрутки. Водительское удостоверение было направлено на экспертизу. Его владелец доставлен для разбирательства в один из тюменских отделов полиции.

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В Тюмени осудили мужчину, который пытался обменять поддельные права на действительные. Документ он купил в Республике Казахстан, сообщили в пресс-службе судов Тюменской области.  «Как установил суд, в период времени с 1 июля 2024 года по 9 августа 2024 года Василенко, за денежное вознаграждение в размере 150 000 рублей, приобрел с целью использования у неустановленного лица поддельный документ — водительское удостоверение, выданное в Республике Казахстан, которое, согласно заключению эксперта, не соответствует образцу бланка водительского удостоверения Республики Казахстан», — гласит сообщение на сайте пресс-службы. С поддельными правами тюменец пришел в ГАИ, чтобы обменять их на российские. Однако сотрудники распознали фальшивку и изъяли. На суде мужчина полностью признал вину. Ему назначили наказание в виде ограничения свободы на три месяца.  Ранее URA.RU cообщало, что в Тюмени нелегальный мигрант с поддельными правами работал водителем маршрутки. Водительское удостоверение было направлено на экспертизу. Его владелец доставлен для разбирательства в один из тюменских отделов полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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