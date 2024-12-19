19 декабря 2024

Путин стал самым популярным зарубежным политиком в Греции

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Владимир Путин регулярно фигурирует в новостных сводках зарубежных СМИ
Владимир Путин регулярно фигурирует в новостных сводках зарубежных СМИ Фото:

Российский президент Владимир Путин занял первое место по популярности в Греции среди всех своих зарубежных коллег. На это указывают данные проведенных социологических опросов.

«Владимир Путин получил 31,8% положительных оценок населения. Затем следует президент США Дональд Трамп с показателем в 29,8%. При этом украинский лидер Владимир Зеленский набрал в Греции 60,4% отрицательных откликов», — результаты опросов, подготовленные компанией MRB, озвучили в эфире телеканала OPEN.

В начале декабря мемуары бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о Путине  побили рекорд продаж в стране. По мнению сирийцев, успех главы РФ кроется в том, что люди видят в России близкие им ценности, пишет Life.ru.

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Российский президент Владимир Путин занял первое место по популярности в Греции среди всех своих зарубежных коллег. На это указывают данные проведенных социологических опросов. «Владимир Путин получил 31,8% положительных оценок населения. Затем следует президент США Дональд Трамп с показателем в 29,8%. При этом украинский лидер Владимир Зеленский набрал в Греции 60,4% отрицательных откликов», — результаты опросов, подготовленные компанией MRB, озвучили в эфире телеканала OPEN. В начале декабря мемуары бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о Путине  побили рекорд продаж в стране. По мнению сирийцев, успех главы РФ кроется в том, что люди видят в России близкие им ценности, пишет Life.ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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