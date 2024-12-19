Российский президент Владимир Путин занял первое место по популярности в Греции среди всех своих зарубежных коллег. На это указывают данные проведенных социологических опросов.
«Владимир Путин получил 31,8% положительных оценок населения. Затем следует президент США Дональд Трамп с показателем в 29,8%. При этом украинский лидер Владимир Зеленский набрал в Греции 60,4% отрицательных откликов», — результаты опросов, подготовленные компанией MRB, озвучили в эфире телеканала OPEN.
В начале декабря мемуары бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о Путине побили рекорд продаж в стране. По мнению сирийцев, успех главы РФ кроется в том, что люди видят в России близкие им ценности, пишет Life.ru.
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