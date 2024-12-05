Мемуары Меркель о Путине побили рекорд продаж в Германии

Продажи мемуаров бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель в первую неделю после выхода в свет достигли рекордной отметки в 200 тысяч экземпляров, что стало наивысшим показателем среди книг, изданных в стране в 2024 году. Об этом сообщила компания Media Control, занимающаяся мониторингом книжного рынка ФРГ.
«Продажи мемуаров бывшего канцлера Ангелы Меркель в Германии в первую неделю превысили 200 тыс. экземпляров, что стало рекордным показателем для книг, изданных в стране в 2024 году», — пишет ТАСС со ссылкой на данные компании. Глава Media Control подчеркнула, что высокий спрос на книгу «Свобода» отражает «сохраняющуюся популярность бывшего канцлера» среди немцев. Мемуары также заняли лидирующие позиции в списках бестселлеров не только в Германии, но и в соседних Швейцарии и Австрии.
Кроме того, анализ продаж показывает, что мемуары Меркель пользуются особой популярностью среди мужчин — они составляют 52% от всех покупателей, в то время как доля женщин составляет 48%. Возрастная категория покупателей распределена равномерно среди лиц от 30 до 70 лет, при этом наименьший интерес к книге проявляют молодежь до 29 лет и лица старше 70 лет.
Ангела Меркель активно продвигает свою новую книгу, участвуя в интервью с ведущими мировыми медиа и проводя публичные презентации в различных странах. Однако такое широкое освещение в СМИ привело к нежелательным последствиям: крупнейший интернет-магазин Amazon временно заблокировал возможность оставлять отзывы на книгу. Это решение, предположительно, было принято в ответ на действия некоторых пользователей, которые из-за антипатии к политическому наследию Меркель предвзято оценивали произведение.
Меркель занимала должность канцлера Германии с 2005 по 2021 год. В конце ноября этого года она представила свои мемуары под названием «Свобода. Воспоминания 1954-2021», где поделилась переживаниями о своей жизни в ГДР и политической деятельности в ФРГ.
В мемуарах Меркель рассказала и о своих впечатлениях после встреч с президентом России Владимиром Путиным. Она отметила, что глава РФ произвел на нее впечатление личности, стремящейся к глубокому пониманию мировых процессов и готовой отстаивать свое достоинство. По мнению Меркель, Россия сохранит свое место на мировой арене.
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